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Atriz de «A Fazenda» e a noiva vão ser mães, mas é anúncio original que está 'nas bocas do mundo'

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 35min
Atriz de «A Fazenda» e a noiva vão ser mães, mas é anúncio original que está 'nas bocas do mundo' - TVI

Um momento de grande felicidade para o casal.

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Raquel Tillo revelou publicamente a gravidez do primeiro filho com a noiva Inês Marques Lucas num reels adorável no Instagram, onde as duas penduram roupas de bebé num estendal, exibindo a barriguinha de grávida da actriz.

No vídeo partilhado há dias, o casal aparece cúmplice a preparar o enxoval, com Raquel,a mostrar orgulhosa a barriguinha crescente. A legenda resume tudo: «(emoji de pintainho)» , que os seguidores depressa interpretaram como o anúncio oficial da boa nova.

Noivas desde novembro de 2025, Raquel e Inês namoram desde 2021, tendo-se conhecido durante diretos do projecto «Gayla» na pandemia. A cantora de 27 anos já havia deixado pistas sobre quererem filhos: «A minha vida toda achei que não queria ter filhos, e agora conheci a Raquel e agora acho que já quero».

Recorde a interpretação de Raquel Tillo de Bianca na novela «A Fazenda»:

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