Emocionada, famosa atriz vive dias difíceis: «Consegui fazer coisas sem sentir que ia vomitar/desmaiar/chorar»

A poucas semanas de nascer a primeira filha, Raquel Tillo partilhou um desabafo sincero dos desafios que tem enfrentado nesta fase final da gravidez. A atriz publicou uma fotografia onde surge já com uma barriga bem evidente e acompanhou a imagem com um desabafo que rapidamente chamou a atenção dos seguidores: “Hoje foi a primeira vez em 3 dias que consegui fazer coisas sem sentir que ia vomitar/desmaiar/chorar.”

A publicação reflete um momento mais vulnerável de uma fase que, apesar de ser vivida com enorme felicidade, também tem trazido dificuldades físicas e emocionais. A chegada da primeira filha é aguardada com entusiasmo por Raquel Tillo e pela companheira, Inês Marques Lucas, que se preparam para dar as boas-vindas à bebé nos próximos tempos.

Ao longo dos últimos meses, o casal tem partilhado vários momentos desta nova etapa da vida, mostrando aos seguidores a evolução da gravidez e a expectativa em torno da chegada da menina. Agora, já na reta final, Raquel decidiu mostrar um lado menos idealizado da maternidade, revelando que os últimos dias não têm sido fáceis.

A história de Raquel Tillo e Inês Marques Lucas tem sido acompanhada com carinho por muitos seguidores. Depois de ter estado anteriormente casada com um homem, Raquel encontrou o amor ao lado de Inês e as duas vivem agora um dos momentos mais marcantes da relação: o nascimento da primeira filha.

Apesar do cansaço e das limitações próprias dos últimos meses de gestação, Raquel continua a partilhar momentos desta fase bonita da sua vida, enquanto o nascimento da bebé se aproxima.