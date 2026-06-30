Grávida, atriz de novelas da TVI vai parar ao hospital

Raquel Tillo partilhou nos stories um desabafo bem-humorado, mas sério, sobre um episódio de saúde que a levou ao hospital por causa de uma cólica renal. Na publicação, a atriz contou que inicialmente pensou estar apenas com dores de costas ou com uma contratura, até perceber que o quadro era mais grave. O episódio aconteceu quando já estava grávida do primeiro filho com a noiva Inês Marques Lucas, e agora já está recuperada.

“Eu a semana passada: achava que estava com dores costas, depois achei que tosse uma contratura. Corta para estar no hospital com uma cólica renal”, escreveu Raquel Tillo, acrescentando que acabou “aos berros” com as enfermeiras, que lhe disseram que aquelas dores seriam piores que as do parto. A atriz disse ainda que já se encontra recuperada, tranquilizando os seguidores com a mensagem final: “Já estou recuperada”.

A partilha ilustra bem como a cólica renal pode começar com sintomas confundíveis com um problema muscular, mas evoluir para uma dor intensa e incapacitante.

A notícia de que Raquel e Inês Marques Lucas estão à espera do primeiro filho foi anunciada em abril de 2026, através de um vídeo onde o casal pendurou roupinhas de bebé e mostrou a barriga visível de Raquel. Atualmente, já se sabe que o bebé será uma menina, confirmando-se a alegria do casal num momento de grande felicidade.

Raquel Tillo está hoje com 33 anos. A gravidez é o primeiro filho do casal, que está junto desde 2021 e ficou noivo em novembro de 2025. A relação começou durante a pandemia, num projeto online criado por Raquel.

O que é uma cólica renal?

A cólica renal é, em regra, causada por cálculos renais — as chamadas pedras nos rins — e manifesta-se por dor forte na zona lombar, que pode irradiar para o abdómen e virilha. Em alguns casos, pode ainda surgir sangue na urina, náuseas, vómitos e dificuldade em encontrar uma posição confortável.

Fontes clínicas referem que, quando a dor é intensa ou persistente, deve ser avaliada com urgência, sobretudo se houver febre, vómitos ou incapacidade de urinar. O tratamento passa por controlo da dor, hidratação adequada e, em situações mais complicadas, por intervenção médica especializada.

Dor impressionante

Raquel Tillo fez referência à comparação com as dores de parto, uma associação frequente quando se fala de cólica renal, precisamente pela intensidade da dor. Embora a perceção seja subjetiva, a literatura médica descreve a cólica renal como uma das dores mais intensas e súbitas que podem surgir.

Ao partilhar o episódio, a atriz acabou também por dar visibilidade a um problema de saúde comum, mas muitas vezes subestimado no início. A forma descontraída com que contou o sucedido não escondeu a gravidade do momento, que terminou com ida ao hospital e recuperação.

Recuperação e nova fase da vida

A mensagem de Raquel termina com alívio, já que a atriz afirma estar recuperada. A experiência partilhada nos stories reforça a importância de procurar avaliação médica quando os sintomas fogem ao padrão habitual. No caso da cólica renal, o diagnóstico atempado faz diferença no controlo da dor e na prevenção de complicações.

O episódio ocorreu, portanto, durante a gestação, numa altura especialmente especial para o casal. Raquel e Inês Marques Lucas estão à espera da primeira filha e já planeiam a chegada da menina.