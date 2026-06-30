Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Grávida, atriz de novelas da TVI vai parar ao hospital

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 35min
Grávida, atriz de novelas da TVI vai parar ao hospital - TVI

Um momento de susto para todos.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Raquel Tillo partilhou nos stories um desabafo bem-humorado, mas sério, sobre um episódio de saúde que a levou ao hospital por causa de uma cólica renal. Na publicação, a atriz contou que inicialmente pensou estar apenas com dores de costas ou com uma contratura, até perceber que o quadro era mais grave. O episódio aconteceu quando já estava grávida do primeiro filho com a noiva Inês Marques Lucas, e agora já está recuperada.

“Eu a semana passada: achava que estava com dores costas, depois achei que tosse uma contratura. Corta para estar no hospital com uma cólica renal”, escreveu Raquel Tillo, acrescentando que acabou “aos berros” com as enfermeiras, que lhe disseram que aquelas dores seriam piores que as do parto. A atriz disse ainda que já se encontra recuperada, tranquilizando os seguidores com a mensagem final: “Já estou recuperada”.

A partilha ilustra bem como a cólica renal pode começar com sintomas confundíveis com um problema muscular, mas evoluir para uma dor intensa e incapacitante.

A notícia de que Raquel e Inês Marques Lucas estão à espera do primeiro filho foi anunciada em abril de 2026, através de um vídeo onde o casal pendurou roupinhas de bebé e mostrou a barriga visível de Raquel. Atualmente, já se sabe que o bebé será uma menina, confirmando-se a alegria do casal num momento de grande felicidade.

Raquel Tillo está hoje com 33 anos. A gravidez é o primeiro filho do casal, que está junto desde 2021 e ficou noivo em novembro de 2025. A relação começou durante a pandemia, num projeto online criado por Raquel.

O que é uma cólica renal?

A cólica renal é, em regra, causada por cálculos renais — as chamadas pedras nos rins — e manifesta-se por dor forte na zona lombar, que pode irradiar para o abdómen e virilha. Em alguns casos, pode ainda surgir sangue na urina, náuseas, vómitos e dificuldade em encontrar uma posição confortável.

Fontes clínicas referem que, quando a dor é intensa ou persistente, deve ser avaliada com urgência, sobretudo se houver febre, vómitos ou incapacidade de urinar. O tratamento passa por controlo da dor, hidratação adequada e, em situações mais complicadas, por intervenção médica especializada.

Dor impressionante

Raquel Tillo fez referência à comparação com as dores de parto, uma associação frequente quando se fala de cólica renal, precisamente pela intensidade da dor. Embora a perceção seja subjetiva, a literatura médica descreve a cólica renal como uma das dores mais intensas e súbitas que podem surgir.

Ao partilhar o episódio, a atriz acabou também por dar visibilidade a um problema de saúde comum, mas muitas vezes subestimado no início. A forma descontraída com que contou o sucedido não escondeu a gravidade do momento, que terminou com ida ao hospital e recuperação.

Recuperação e nova fase da vida

A mensagem de Raquel termina com alívio, já que a atriz afirma estar recuperada. A experiência partilhada nos stories reforça a importância de procurar avaliação médica quando os sintomas fogem ao padrão habitual. No caso da cólica renal, o diagnóstico atempado faz diferença no controlo da dor e na prevenção de complicações.

O episódio ocorreu, portanto, durante a gestação, numa altura especialmente especial para o casal. Raquel e Inês Marques Lucas estão à espera da primeira filha e já planeiam a chegada da menina.

Relacionados

«Não sei o que fiz para te merecer»: Inês Marques Lucas abre o coração e entrega-se a Raquel Tillo

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas. Mas o que está a chamar à atenção é o anel

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Inês Aires Pereira declara-se a Raquel Tillo e assume: «Estou muito feliz»

Inês Aires Pereira e Raquel Tillo anunciam grande novidade

Raquel Tillo "rouba" telemóvel de Ana Guiomar e o resultado é inesperado!

Mais Vistos

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já se mudaram para a mansão milionária. Veja as primeiras imagens

Ontem
1

Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único

14 out 2025
2

Aos 74 anos anos e melhor que nunca, Helena Isabel partilha «o segredo» para se manter ativa

Ontem
3

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

28 mai 2025
4

Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»

9 jul 2025
5

Atriz de «Morangos com Açúcar» sofre incidente em avião

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Armando morre

Terra Forte
dom, 28 jun

Exclusivo «A Madrasta»: Diana regressa e confronta todos

A Madrasta
dom, 28 jun

No início dos anos 2000, conquistou os portugueses e ainda continua a ser uma das atrizes mais elogiadas

dom, 28 jun

Momento ternurento! Laura Figueiredo mostra gesto do filho e derrete seguidores

dom, 28 jun

Matilde Breyner recria momento viral de Elma Aveiro e soma milhares de reações

Para Sempre
sáb, 27 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Débora quer vingar-se de Álvaro por causa do vídeo comprometedor

Terra Forte
sáb, 27 jun
FORA DO ECRÃ

«Arrasa, mãe!»: o momento amoroso entre Vicente e Maria Botelho Moniz na estreia de Big Brother Verão

Hoje

«A próxima vez já deve ir como viúva»: Rosa Bela é vítima de comentário cruel e responde à letra

Hoje

Em pleno jogo de Portugal, mulher de José Sá faz homenagem emocionante à mãe falecida

Hoje

Grávida, atriz de novelas da TVI vai parar ao hospital

Hoje

Conhecida atriz faz revelação inédita: «Eu entro em pânico, não sei como fazer»

Ontem

Aos 74 anos anos e melhor que nunca, Helena Isabel partilha «o segredo» para se manter ativa

Ontem
Mais Fora do Ecrã