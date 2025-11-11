Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas. Mas o que está a chamar à atenção é o anel

Raquel Tillo e Inês Marques Lucas preparam-se para dar o próximo passo na relação. A atriz que deu vida a Bianca na novela «A Fazenda» e a cantora revelaram nas redes sociais que estão noivas, surpreendendo os fãs e colegas do meio artístico com a notícia. Foi através da sua conta de Instagram que Raquel Tillo partilhou a novidade, acompanhada de uma série de imagens que captam o momento especial com vista sobre o mar. Na legenda, escreveu apenas “Sim, sim, sim”, uma frase curta, mas carregada de emoção e significado. Nas fotografias, vê-se o casal radiante, exibindo com orgulho o anel de noivado dourado e verde esmeralda.

A publicação não tardou a gerar uma onda de reações e mensagens de carinho. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de parabéns e elogios de amigos e figuras públicas. Entre os nomes que felicitaram o casal destacam-se Inês Gonçalves, Benedita Pereira, Sara Norte, Beatriz Barosa, Madalena Brandão, Kelly Bailey, Maria Botelho Moniz, Raquel Strada, Matilde Breyner, Jessica Athayde, Ana Sofia Martins, Sílvia Rizzo, Gabriela Barros, Dalila Carmo entre muitos outros comentários.

A demonstração pública de apoio reflete o carinho e admiração que o casal granjeou junto do público e dos colegas.

Recorde-se que esta história de amor de Raquel Tillo e Inês Marques Lucas teve início num contexto improvável. O casal conheceu-se em plena pandemia de Covid-19, em 2020, numa altura em que Raquel Tillo vivia nos Estados Unidos da América. Durante esse período, a atriz criou um talent show digital nas redes sociais, um projeto que pretendia dar visibilidade a novos talentos durante o confinamento.

Foi precisamente através desse formato que Inês Marques Lucas entrou na vida de Raquel, primeiro como concorrente, depois como amiga, e mais tarde como namorada. Desde então, o casal tem partilhado momentos cúmplices e de grande ternura, tornando-se um símbolo de amor e autenticidade no panorama artístico português.

Nos últimos meses, a possibilidade de maternidade chegou a ser tema de conversa nas redes sociais e na imprensa, mas, ao que tudo indica, é o matrimónio que o casal está agora prestes a celebrar. O pedido de casamento surge como a concretização de uma relação que conquistou o público pela sinceridade e pela forma como ambas sempre se mostraram sem filtros, unidas e felizes.

Com o anúncio do noivado, Raquel Tillo e Inês Marques Lucas consolidam o seu lugar entre os casais mais acarinhados do meio artístico português. A celebração do amor e da diversidade volta a ser tema de destaque, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas, o amor encontra sempre o seu caminho.

