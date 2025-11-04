Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 10min
Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Uma das fases mais bonitas pode estar a chegar.

A atriz Raquel Tillo, de 30 anos, ficou conhecida como uma das «concorrentes de “Dança com as Estrelas”, da TVI e deu vida a Bianca na novela «A Fazenda». No entanto, o público mais jovem já a conhece bem — sobretudo quem a acompanhou nas redes sociais durante a pandemia. Foi na altura da pandemia que Raquel ganhou notoriedade com o projeto “Gayla”, uma série de diretos no Instagram que juntava várias figuras conhecidas, como Manuel Moreira, Rui Maria Pêgo e Inês Aires Pereira. A proposta, divertida e descontraída, rapidamente conquistou seguidores e revelou uma faceta criativa e irreverente da atriz.

Mas o que Raquel nunca imaginou é que esse mesmo projeto lhe mudaria a vida pessoal. Foi através de “Gayla” que conheceu Inês Marques Lucas, também atriz e cantora, e com quem acabaria por viver uma história de amor que tem inspirado muitos fãs.

Recentemente, Inês Marques Lucas partilhou um vídeo emocionante, onde surge a cantar e a tocar guitarra, acompanhado de uma mensagem que não deixou ninguém indiferente: “A minha vida toda achei que não queria ter filhos, e agora conheci a Raquel e agora acho que já quero.”

A declaração, simples mas carregada de significado, tornou-se viral e encheu as redes sociais de reações. A própria Raquel Tillo respondeu derretida, comentando: “Melting.”

A caixa de comentários encheu-se de carinho e admiração: “Vocês são um exemplo!”, “Canção perfeita 🥹”, escreveu Carolina Loureiro. Outro seguidor acrescentou: “Ai, ai... começando pelo desejo e pela dedicatória musicada é um grande e corajoso primeiro passo!”

Com esta partilha, o casal volta a mostrar porque é considerado um dos mais autênticos e inspiradores do meio artístico. Entre a música, o amor e a sinceridade, Raquel e Inês conquistaram o público com a forma leve e verdadeira com que vivem a sua relação.

Reveja aqui a mais recente entrevista de Raquel com Manuel Luís Goucha: 

