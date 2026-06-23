Apaixonadas e prestes a serem mães, atriz e cantora portuguesas revelam sexo do seu primeiro bebé

O casal Raquel Tillo e Inês Marques Lucas prepara-se para viver uma das fases mais especiais das suas vidas: a chegada de uma filha. A confirmação do sexo do bebé acabou por ser feita de forma descontraída e praticamente acidental nas redes sociais, mas rapidamente foi assumida e celebrada por ambas.

A cantora Inês Marques Lucas acabou por confirmar publicamente que o casal espera uma menina, explicando que a revelação surgiu depois de uma partilha inadvertida de Raquel Tillo. Num vídeo publicado no TikTok, a artista começou por contextualizar o momento: “A Raquel fez sem querer a revelação numa story do Instagram, por isso já posso dizer aqui: é uma menina”, explicou.

A cantora revelou ainda que a notícia trouxe grande alegria ao casal, sublinhando que a preferência inicial foi-se transformando com o tempo. Inês explicou que, num primeiro momento, imaginava ser mãe de um rapaz, mas acabou por perceber que essa ideia foi mudando naturalmente: “Inicialmente, quando pensei em ter um filho, imaginava ter um rapaz porque pensava que era para jogar à bola. Mas depois percebi que isso não faz diferença nenhuma. As crianças fazem aquilo que nós incentivamos”, afirmou.

A artista acrescentou ainda que, por serem duas mulheres, a ideia de terem uma menina acabou por ganhar ainda mais significado e naturalidade no contexto da família: “Como somos duas mulheres, se calhar também é mais fácil termos uma menina. No fundo, já queria uma menina. A Raquel sempre quis uma menina e, quando soubemos, ficámos muito felizes”, disse.

Inês Marques Lucas explicou também que o casal estava convicto de que iriam ter um menino, ao ponto de já terem um nome escolhido. No entanto, a realidade acabou por ser diferente da expectativa inicial: “Estávamos 100% certas de que seria um menino. Já tínhamos nome para menino, a Raquel achava mesmo que era um menino, e depois não foi. E estamos muito felizes. Não vou revelar o nome, mas já tem”, concluiu.

Também Raquel Tillo reagiu ao momento nas redes sociais, depois de ter deixado escapar involuntariamente a informação. Num vídeo partilhado no Instagram, a atriz comentou o episódio com humor: “Eu depois de dizer num story ‘neta da minha sogra’ e esse ser o reveal que vamos ter uma menina”, escreveu.

O casal vive agora esta fase com entusiasmo e expectativa, preparando-se para a chegada da bebé, que promete marcar uma nova etapa na vida de ambas.