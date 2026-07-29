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Vem aí em A Madrasta: Raquel desaba ao recordar o dia em que foi obrigada a entregar o filho

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 8min
Vem aí em A Madrasta: Raquel desaba ao recordar o dia em que foi obrigada a entregar o filho - TVI

A Madrasta: Raquel é obrigada a entregar o filho bebé e fica em pranto. O momento aconteceu há 20 anos, mas ainda hoje lhe causa sofrimento

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Em A Madrasta é mostrado um flashback do que aconteceu há 20 anos, quando Raquel Sacramento (Inês Herédia) foi obrigada a entregar o filho com deficiência.

Raquel Sacramento (Inês Herédia) está com o filho e não quer deixá-lo, mas Filipe Sacramento (Nuno Pardal) insiste que é melhor ele ir para uma instituição onde terá os cuidados que necessita.

Raquel Sacramento (Inês Herédia) acusa Filipe Sacramento (Nuno Pardal) de ter vergonha do filho por ter uma deficiência. Uma enfermeira chega para levar o bebé e Raquel Sacramento (Inês Herédia) fica em lágrimas. 

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