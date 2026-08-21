Exclusivo «A Madrasta»: Raquel beija Pedro na boca, quando ele está hospitalizado

Uma tragédia vai marcar para sempre a história da novela «A Madrasta». Pedro (Albano Jerónimo) e Diana (Inês Castel-Branco) casam-se, mas a felicidade dura muito pouco. Logo após o «sim», Pedro é baleado e Diana fica cheia de sangue do marido.

Depois, Pedro é hospitalizado e é aí que acontece uma grande reviravolta. Com pedro inconsciente, Raquel (Inês Herédia) decide beijar o marido de diana na boca.

Percorra a galeria e veja as imagens em exclusivo. Leia ainda tudo o que vai acontecer no momento em que Raquel não resiste:

Filipe diz que está farto de ser um pau mandado e já fez mais por aquela empresa do que Pedro. Esteve sempre na segunda fila, enquanto a Pedro caiu-lhe tudo no colo. Renato acha que aquilo também está relacionado com Raquel e a relação dela com Pedro. Filipe e Renato recebem uma sms de Xavier, para irem ao hospital amanhã.

Raquel está ao lado da cama de Pedro e chora. Filipe diz que Raquel já não consegue disfarçar e só falta deitar-se aos pés da cama de Pedro e chorar como se fosse a viúva. Raquel beija Pedro e diz que podia ter sido tudo diferente. Recebe a mensagem de Xavier para ir ao hospital amanhã.