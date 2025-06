Rebeca é uma das cantoras mais acarinhadas da música portuguesa, mas o seu nome verdadeiro não é este. Surpreenda-se

Rebeca é um dos rostos mais conhecidos da música popular portuguesa, com uma carreira consolidada e um público fiel que a acompanha há várias décadas. Com temas que fazem parte da memória coletiva, como o conhecido "Meu Nome É Rebeca", a artista conquistou um lugar muito especial no panorama musical nacional.

No entanto, poucos sabem que "Rebeca" não é o seu nome verdadeiro. A artista nasceu com o nome Cláudia Henriques, identidade que continua a constar em documentos oficiais e que a própria não esconde. Na verdade, na sua conta oficial de Instagram, onde soma mais de 55 mil seguidores, a cantora usa o nome de registo, assumindo com naturalidade essa parte da sua vida.

O nome artístico foi escolhido para a representar no mundo da música, mas é como Cláudia que a artista é conhecida no seu círculo mais próximo. Ainda assim, para o público, será sempre "Rebeca", a voz inconfundível de temas que marcaram gerações.

Recentemente, Rebeca esteve nas notícias por motivos de saúde, depois de ter sido submetida a uma histerectomia. Demonstrando resiliência e otimismo, agradeceu o carinho dos fãs e prometeu regressar aos palcos em breve, mostrando mais uma vez o carinho que tem pelo seu público.