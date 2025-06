Já se sabe qual é a doença de Rebeca, que a vai manter afastada dos palcos

A cantora Rebeca, de 44 anos, recorreu esta semana às redes sociais para fazer um comunicado que apanhou os fãs de surpresa. A artista revelou que foi diagnosticada com adenomiose, uma condição ginecológica que a vai obrigar a parar com os espetáculos ao longo do mês de junho, por indicação médica.

Na mensagem partilhada, Rebeca explicou: «É com tristreza que vos comunico, que por impreterível indicação médica, não poderei estar presente nos concertos agendados para este mês. Tenho enfrentado uma condição clínica chamada adenomiose».

Segundo o site da CUF, a adenomiose é uma doença que provoca o aumento do tamanho do útero, levando frequentemente a dores intensas e crónicas. Esta patologia caracteriza-se pela presença de tecido endometrial — o que normalmente reveste o interior do útero — infiltrado nas paredes uterinas. Como resultado, as mulheres podem sofrer de menstruações muito dolorosas e abundantes, dor pélvica crónica, desconforto nas relações sexuais e até problemas de fertilidade.

O diagnóstico desta doença ajuda a explicar as dificuldades físicas que a cantora tem enfrentado e que a obrigaram recentemente a ser submetida a uma cirurgia de urgência — motivo que já a tinha levado a cancelar atuações.

A artista garantiu, no entanto, estar confiante na recuperação e com vontade de regressar em breve aos palcos para continuar a cantar para os seus admiradores.

Recorde-se que Rebeca é um dos nomes mais acarinhados da música portuguesa e já travou uma dura luta contra o cancro, motivo pelo qual é vista como um verdadeiro exemplo de força e superação.