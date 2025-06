Depois de vencer o cancro, Rebeca encontra-se internada: «Momentos mais complicados»

Rebeca voltou a preocupar os fãs ao revelar, esta sexta-feira, 13 de junho, que se encontra ainda internada, após ter sido recentemente diagnosticada com adenomiose, uma condição ginecológica que a obrigou a suspender todos os concertos previstos para o mês de junho.

A cantora, de 44 anos, usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde: «Ainda internada, mas muito bem acompanhada com uma equipa maravilhosa: Dra. Marla Luísa Botelho Chaves, anestesista, e Dra. @soniasiopa, cirurgiã/ginecologista. Obrigada por me fazerem feliz mesmo nos momentos mais complicados 🥹🙏 Tudo vai ficar bem ♥️», escreveu emocionada.

Rebeca já tinha partilhado, há dias, um comunicado onde explicou que, por indicação médica, seria obrigada a cancelar os espetáculos deste mês: «É com tristreza que vos comunico, que por impreterível indicação médica, não poderei estar presente nos concertos agendados para este mês. Tenho enfrentado uma condição clínica chamada adenomiose».

Segundo a CUF, a adenomiose é uma doença que provoca o aumento do tamanho do útero, sendo responsável por dores intensas e crónicas. A patologia surge quando o tecido endometrial, que deveria revestir apenas o interior do útero, infiltra-se nas suas paredes, originando menstruações muito dolorosas e abundantes, dor pélvica persistente, desconforto nas relações sexuais e, em alguns casos, dificuldades de fertilidade.

Recorde-se que Rebeca já enfrentou uma dura batalha contra o cancro, mostrando sempre resiliência e uma enorme força de espírito, o que volta agora a ser evidente neste novo momento delicado da sua vida. A artista tem recebido uma onda de carinho e mensagens de apoio de fãs, colegas e amigos do meio artístico, que torcem pela sua rápida recuperação.