Após ser operada, Rebeca atualiza o seu estado de saúde: «Estou serena e de coração tranquilo»

Rebeca regressou esta segunda-feira, 16 de junho, às redes sociais para tranquilizar os seus seguidores sobre o seu estado de saúde, depois de ter sido submetida a uma cirurgia devido a um problema ginecológico. A cantora revelou que a operação correu bem e que já se encontra em casa a recuperar: «A cirurgia correu bem. Estou serena e de coração tranquilo.».

Na mesma publicação, a artista fez questão de agradecer todo o carinho e apoio que tem recebido nos últimos dias: «Obrigada por cada palavra, por cada gesto, por estarem sempre aí.».

Recorde-se que Rebeca foi diagnosticada com adenomiose, uma condição que afeta o útero e que a obrigou a parar a sua agenda profissional para ser operada. Devido a esta situação, a cantora viu-se forçada a cancelar os concertos agendados para o mês de junho, conforme explicou anteriormente: «Infelizmente, por aconselhamento médico, vejo-me obrigada a cancelar os concertos agendados para este mês. Obrigada a todos pela compreensão. Em breve estarei de volta.».

O que é a adenomiose, doença que afetou Rebeca?

De acordo com o site da CUF, a adenomiose é uma doença que provoca o aumento do tamanho do útero, podendo causar menstruações muito dolorosas e abundantes, dor pélvica crónica, desconforto durante as relações sexuais e até problemas de fertilidade. A patologia resulta da presença anómala de tecido endometrial nas paredes uterinas, o que leva ao espessamento destas.

Apesar da pausa forçada, Rebeca mostra-se confiante e positiva quanto à recuperação e promete regressar em breve aos palcos, para alegria dos seus muitos fãs.

