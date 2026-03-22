Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Festa é festa

Esta sobremesa só leva três ingredientes e é deliciosa

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 58min
Esta sobremesa só leva três ingredientes e é deliciosa - TVI

E, já é um sucesso nas redes sociais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Uma receita simples, rápida e irresistível está a conquistar milhares de pessoas. O ator Frederico Amaral, conhecido da novela «Festa é Festa» e marido da atriz Marta Andrino, partilhou no Instagram uma sobremesa caseira que promete agradar a toda a família.

O melhor de tudo? Leva apenas três ingredientes e não exige técnicas complicadas.

Uma sobremesa saudável com maçã e chocolate

A receita combina a doçura natural da fruta com o sabor intenso do chocolate negro, resultando numa sobremesa cremosa e reconfortante. Ideal para quem procura algo doce, mas sem grandes excessos.

Ingredientes

  • 7 a 8 maçãs
  • 2 tabletes de chocolate negro (85% a 90% cacau)
  • Mel

Preparação passo a passo

  • O modo de confeção é tão simples quanto a lista de ingredientes:
  • Cortar as maçãs em pedaços e cozê-las até ficarem macias
  • Derreter as tabletes de chocolate com manteiga e mel
  • Esmagar as maçãs até obter um puré
  • Envolver o chocolate derretido no puré de maçã
  • Levar ao frigorífico durante várias horas

Depois de frio, o resultado é uma sobremesa consistente, cremosa e cheia de sabor.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Porque está a fazer tanto sucesso

Receitas rápidas e com poucos ingredientes estão cada vez mais populares nas redes sociais, sobretudo quando combinam praticidade com sabor. Esta proposta reúne exatamente essas qualidades:

  • Fácil de preparar
  • Ingredientes acessíveis
  • Opção mais leve do que sobremesas tradicionais
  • Ideal para qualquer ocasião

Não é por acaso que a partilha do ator rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Uma sugestão perfeita para toda a família

Se procura uma sobremesa caseira simples, económica e deliciosa, esta combinação de maçã e chocolate pode ser a solução ideal. Além de prática, é uma excelente forma de aproveitar fruta e criar um doce reconfortante sem complicações.

Relacionados

Crumble de Maçã: A sobremesa caseira que vai fazer sucesso nas festas de Natal e fim de ano

Bolo de Cenoura com cobertura de chocolate: Receita irresistível para fazer em casa com os mais pequenos

Festa é Festa

Brilhou em «Morangos com Açúcar» e hoje vive uma história de amor com ator de «Festa é Festa»

Festa é Festa
Hoje

Depois de atravessar o Rio Tejo nu, Eduardo Madeira volta a prometer algo impensável. E envolve o Sporting

Festa é Festa
qua, 18 mar

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
sáb, 28 fev

“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

Festa é Festa
qua, 11 fev

Ficou conhecido nas novelas da TVI, mas tudo mudou quando o noivado chegou ao fim

Festa é Festa
ter, 10 fev

«Fazes-me Feliz»: Rita Salema recebe presente inesperado de ator famoso

Festa é Festa
dom, 1 fev
Mais Festa é Festa

Mais Vistos

«Acordámos com a pior notícia»: Atriz acarinhada pelo público lança apelo importante que envolve as crianças

qui, 19 mar
1

A viver uma fase delicada, ator de novelas da TVI deixa os fãs em lágrimas: «É difícil ter força»

sex, 20 mar
2

Vem aí em «Terra Forte»: António dá aviso duro a Flor, que pode impedi-la de mudar tudo

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: António alerta Flor para o jogo duplo de Maria de Fátima

Terra Forte
4 nov 2025
4

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
26 out 2025
5

Parecem as «Maldivas em estado puro», mas fala-se português: Será este destino o segredo mais bem guardado?

ter, 17 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Pedido ou ameaça? Picado por Amália, David confronta Vítor

Amor à Prova
sex, 20 mar

Vem aí em «Terra Forte»: Armando não perdoa Vivi?

Terra Forte
sex, 20 mar

Foi o transexual David/ Catarina em «Ouro Verde». Hoje, surpreende com uma imagem irreverente

sáb, 14 mar

Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal

Terra Forte
qui, 19 mar

«Filhos e casamentos não salvam relações»: Atriz famosa fala sem filtros sobre vida a dois

qui, 19 mar

Vem aí em «Amor à Prova»: Confronto explosivo! Sara invade casa de Alice e faz ameaça

Amor à Prova
qua, 18 mar
FORA DO ECRÃ

Esta sobremesa só leva três ingredientes e é deliciosa

Festa é Festa
Hoje

Quem são os cinco irmãos Guanilho que são um sucesso nas redes sociais?

Ontem

A viver uma fase delicada, ator de novelas da TVI deixa os fãs em lágrimas: «É difícil ter força»

sex, 20 mar

Soraia Tavares deixa aviso: «Não façam isto em casa»

sex, 20 mar

Acabada de perder a mãe, atriz de Morangos com Açúcar faz homenagem impressionante: «Deixei de ouvir»

sex, 20 mar

«Escolhi ouvir-me»: Fernanda Serrano faz reflexão arrepiante sobre a vida

A Protegida
sex, 20 mar
Mais Fora do Ecrã