Esta sobremesa só leva três ingredientes e é deliciosa

Uma receita simples, rápida e irresistível está a conquistar milhares de pessoas. O ator Frederico Amaral, conhecido da novela «Festa é Festa» e marido da atriz Marta Andrino, partilhou no Instagram uma sobremesa caseira que promete agradar a toda a família.

O melhor de tudo? Leva apenas três ingredientes e não exige técnicas complicadas.

Uma sobremesa saudável com maçã e chocolate

A receita combina a doçura natural da fruta com o sabor intenso do chocolate negro, resultando numa sobremesa cremosa e reconfortante. Ideal para quem procura algo doce, mas sem grandes excessos.

Ingredientes

7 a 8 maçãs

2 tabletes de chocolate negro (85% a 90% cacau)

Mel

Preparação passo a passo

O modo de confeção é tão simples quanto a lista de ingredientes:

Cortar as maçãs em pedaços e cozê-las até ficarem macias

Derreter as tabletes de chocolate com manteiga e mel

Esmagar as maçãs até obter um puré

Envolver o chocolate derretido no puré de maçã

Levar ao frigorífico durante várias horas

Depois de frio, o resultado é uma sobremesa consistente, cremosa e cheia de sabor.

Porque está a fazer tanto sucesso

Receitas rápidas e com poucos ingredientes estão cada vez mais populares nas redes sociais, sobretudo quando combinam praticidade com sabor. Esta proposta reúne exatamente essas qualidades:

Fácil de preparar

Ingredientes acessíveis

Opção mais leve do que sobremesas tradicionais

Ideal para qualquer ocasião

Não é por acaso que a partilha do ator rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Uma sugestão perfeita para toda a família

Se procura uma sobremesa caseira simples, económica e deliciosa, esta combinação de maçã e chocolate pode ser a solução ideal. Além de prática, é uma excelente forma de aproveitar fruta e criar um doce reconfortante sem complicações.