Esta sobremesa só leva três ingredientes e é deliciosa

Uma receita simples, rápida e irresistível está a conquistar milhares de pessoas. O ator Frederico Amaral, conhecido da novela «Festa é Festa» e marido da atriz Marta Andrino, partilhou no Instagram uma sobremesa caseira que promete agradar a toda a família.
O melhor de tudo? Leva apenas três ingredientes e não exige técnicas complicadas.
Uma sobremesa saudável com maçã e chocolate
A receita combina a doçura natural da fruta com o sabor intenso do chocolate negro, resultando numa sobremesa cremosa e reconfortante. Ideal para quem procura algo doce, mas sem grandes excessos.
Ingredientes
- 7 a 8 maçãs
- 2 tabletes de chocolate negro (85% a 90% cacau)
- Mel
Preparação passo a passo
- O modo de confeção é tão simples quanto a lista de ingredientes:
- Cortar as maçãs em pedaços e cozê-las até ficarem macias
- Derreter as tabletes de chocolate com manteiga e mel
- Esmagar as maçãs até obter um puré
- Envolver o chocolate derretido no puré de maçã
- Levar ao frigorífico durante várias horas
Depois de frio, o resultado é uma sobremesa consistente, cremosa e cheia de sabor.
Porque está a fazer tanto sucesso
Receitas rápidas e com poucos ingredientes estão cada vez mais populares nas redes sociais, sobretudo quando combinam praticidade com sabor. Esta proposta reúne exatamente essas qualidades:
- Fácil de preparar
- Ingredientes acessíveis
- Opção mais leve do que sobremesas tradicionais
- Ideal para qualquer ocasião
Não é por acaso que a partilha do ator rapidamente chamou a atenção dos seguidores.
Uma sugestão perfeita para toda a família
Se procura uma sobremesa caseira simples, económica e deliciosa, esta combinação de maçã e chocolate pode ser a solução ideal. Além de prática, é uma excelente forma de aproveitar fruta e criar um doce reconfortante sem complicações.