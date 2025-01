Receita para pós-festas: Esta salada de Ana Guiomar é deliciosa e saudável

Depois do natal e da passagem de ano, muitas pessoas começam a pensar em fazer dieta ou em começar a ter uma alimentação mais saudável. Esta receita de Ana Guiomar (do seu projeto «Mãe já não tenho sopa») é ideal para o pós-festas, pois é rápida, deliciosa e saudável.



Ingredientes:

-250g de abobora

- Sobras de legumes assados (usei tomate cherry)

- Um mix de salada a gosto (usei de compra)

- Queijo Gorgonzola q.b.

- Paprika fumada q.b.

- Garam Masala q.b.

- Nozes q.b.

- Mel q.b.

Preparação:

- Cortar a abóbora, temperar com a paprika, a garam masala e levar ao forno até estar assada

- De seguida começar a montar o mix de saladas e adicionar o queijo aos cubos

- Tostar ligeiramente as nozes e juntar a salada com os legumes já assados

- Temperar com um fio de mel



Veja o vídeo em baixo, onde a artista explica tudo: