Não sujar loiça ao preparar uma refeição é possível: Isaac Alfaiate ensina uma receita deliciosa

Isaac Alfaiate partilhou no seu Instagram uma receita simples, saborosa e feita apenas numa frigideira. A melhor parte? Provavelmente já tem todos os ingredientes em casa.

Ingredientes

Azeite

Alho picado

Cebola picada

Cogumelos laminados

Peito de frango em cubos

Molho de tomate

Arroz

Água

Queijo mozarela

Coentros picados

Preparação

Aqueça uma frigideira grande e prepare um refogado com azeite, alho e cebola. Junte os cogumelos e deixe cozinhar até ficarem bem dourados. Adicione o frango em cubos e tempere a gosto (sal, pimenta ou os seus temperos preferidos). Coloque o molho de tomate, o arroz e a água. Envolva bem e deixe cozinhar até o arroz ficar no ponto. Finalize com queijo mozarela por cima e um toque de coentros frescos.

Receitas rápidas, saborosas e que quase não deixam loiça para lavar são tudo o que queremos.