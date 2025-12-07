A Fazenda

Não sujar loiça ao preparar uma refeição é possível: Isaac Alfaiate ensina uma receita deliciosa

Receitas rápidas, saborosas e que quase não deixam loiça para lavar são tudo o que queremos. 

Isaac Alfaiate partilhou no seu Instagram uma receita simples, saborosa e feita apenas numa frigideira. A melhor parte? Provavelmente já tem todos os ingredientes em casa.

Ingredientes

  • Azeite
  • Alho picado
  • Cebola picada
  • Cogumelos laminados
  • Peito de frango em cubos
  • Molho de tomate
  • Arroz
  • Água
  • Queijo mozarela
  • Coentros picados

Preparação

  1. Aqueça uma frigideira grande e prepare um refogado com azeite, alho e cebola.
  2. Junte os cogumelos e deixe cozinhar até ficarem bem dourados.
  3. Adicione o frango em cubos e tempere a gosto (sal, pimenta ou os seus temperos preferidos).
  4. Coloque o molho de tomate, o arroz e a água. Envolva bem e deixe cozinhar até o arroz ficar no ponto.
  5. Finalize com queijo mozarela por cima e um toque de coentros frescos.

