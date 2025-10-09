Como devemos preparar as marmitas dos nossos filhos? Aqui há dicas para lanches deliciosos e sem birras

Como devemos preparar as marmitas dos nossos filhos? Aqui há dicas para lanches deliciosos e sem birras

A atriz e nutricionista conhecida revela dicas deliciosas e fáceis para os lanches dos mais pequenos,

Sandra Santos, atriz que deu vida a Cláudia Cortês, em «Morangos com Açúcar 8» deixou a representação e dedicou-se à saúde como nutricionista.

Recentemente recorreu à sua conta de Instagram das «Papinhas da Xica» (1ª Marca Portuguesa de Snacks Saudáveis para Crianças), de que é fundadora, para falar sobre o regresso às aulas e a aliemntação das crianças. A atriz referiu que é o momento ideal para repensar os lanches e adotar hábitos mais equilibrados. Muitas vezes, a correria do dia-a-dia deixa os pais sem ideias, mas preparar opções nutritivas e simples é mais fácil do que parece.

Sandra partilhou algumas sugestões práticas e saudáveis que prometem agradar aos mais pequenos e facilitar a rotina dos adultos. O objetivo é garantir energia, saciedade e sabor, sem recorrer a produtos ultraprocessados.

Entre as propostas apresentadas destacam-se:

  • Saqueta de fruta: ideal para os dias em que o intervalo entre as aulas é mais curto. É uma opção rápida, prática e rica em vitaminas, que ajuda a repor a energia sem complicações.

  • Ovo cozido: uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, que contribui para a sensação de saciedade ao longo do dia.

  • Tremoços: leguminosa versátil e rica em proteína vegetal e fibra, perfeita para petiscar de forma saudável.

  • Cenourinhas: crocantes, doces e coloridas, são uma forma divertida e nutritiva de incluir vegetais no lanche.

  • Tostas integrais: ricas em hidratos de carbono complexos, fornecem energia de forma equilibrada e sustentada.

Com estas dicas simples, as “Papinhas da Xica” reforçam a importância de uma alimentação equilibrada desde a infância, provando que comer bem pode ser fácil, saboroso e divertido.

