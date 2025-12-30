Maçãs assadas: este é o verdadeiro truque para ficarem saborosas

Ana Guiomar, atualmente em gravações para a novela «Amor à Prova», voltou a surpreender os seguidores no Instagram com mais uma receita prática e deliciosa. Na conta de Instagram “Mãe, já não tenho sopa”, a atriz revelou como prepara maçãs assadas sem açúcar, usando um ingrediente alternativo que faz toda a diferença: agave.

A receita é simples, rápida e perfeita para quem procura uma sobremesa leve, saudável e cheia de sabor.

Ingredientes:

5/6 maçãs reinetas

5/6 paus de canela

Agave

Vinho do Porto q.b.

1 folha de papel vegetal

Modo de preparação:

Retire o interior das maçãs. Regue cada maçã com um pouco de Vinho do Porto. Coloque um pau de canela no centro de cada uma. Regue com agave, substituindo totalmente o açúcar. Leve ao micro-ondas ou à air fryer, conforme preferir.

Simples, aromáticas e sem açúcar refinado — estas maçãs assadas são a sugestão perfeita de Ana Guiomar para um snack ou sobremesa rápida e reconfortante.