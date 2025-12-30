Maçãs assadas: este é o verdadeiro truque para ficarem saborosas

Ana Guiomar, atualmente em gravações para a novela «Amor à Prova», voltou a surpreender os seguidores no Instagram com mais uma receita prática e deliciosa. Na conta de Instagram “Mãe, já não tenho sopa”, a atriz revelou como prepara maçãs assadas sem açúcar, usando um ingrediente alternativo que faz toda a diferença: agave.
A receita é simples, rápida e perfeita para quem procura uma sobremesa leve, saudável e cheia de sabor.
Ingredientes:
- 5/6 maçãs reinetas
- 5/6 paus de canela
- Agave
- Vinho do Porto q.b.
- 1 folha de papel vegetal
Modo de preparação:
- Retire o interior das maçãs.
- Regue cada maçã com um pouco de Vinho do Porto.
- Coloque um pau de canela no centro de cada uma.
- Regue com agave, substituindo totalmente o açúcar.
- Leve ao micro-ondas ou à air fryer, conforme preferir.
Simples, aromáticas e sem açúcar refinado — estas maçãs assadas são a sugestão perfeita de Ana Guiomar para um snack ou sobremesa rápida e reconfortante.