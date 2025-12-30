Maçãs assadas: este é o verdadeiro truque para ficarem saborosas

Maçãs assadas: este é o verdadeiro truque para ficarem saborosas
Maçãs assadas
foto: instagram Mãe já não tenho sopa

Este é o truque que está a conquistar a internet.

Ana Guiomar, atualmente em gravações para a novela «Amor à Prova», voltou a surpreender os seguidores no Instagram com mais uma receita prática e deliciosa. Na conta de Instagram “Mãe, já não tenho sopa”, a atriz revelou como prepara maçãs assadas sem açúcar, usando um ingrediente alternativo que faz toda a diferença: agave.

A receita é simples, rápida e perfeita para quem procura uma sobremesa leve, saudável e cheia de sabor.

Ingredientes:

  • 5/6 maçãs reinetas
  • 5/6 paus de canela
  • Agave
  • Vinho do Porto q.b.
  • 1 folha de papel vegetal

Modo de preparação:

  1. Retire o interior das maçãs.
  2. Regue cada maçã com um pouco de Vinho do Porto.
  3. Coloque um pau de canela no centro de cada uma.
  4. Regue com agave, substituindo totalmente o açúcar.
  5. Leve ao micro-ondas ou à air fryer, conforme preferir.

Simples, aromáticas e sem açúcar refinado — estas maçãs assadas são a sugestão perfeita de Ana Guiomar para um snack ou sobremesa rápida e reconfortante.

