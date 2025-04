Este doce, que tem chocolate, não pode faltar na mesa da Páscoa. E, pode fazê-lo na air fryer

Esta quarta-feira, 16 de abril de 2025, Daniela Melchior surpreendeu os seguidores ao partilhar uma receita de brownies de chocolate, na air fryer.

Esta receita é ideal para a Páscoa. Por isso, anote os ingredientes e o modo de preparação.

Ingredientes:

3 ovos

200 g de chocolate

75 g de manteiga derretida

40 g de iogurte

75 g de açúcar/adoçante

60 g de farinha com bicarbonato de sódio

Preparação:

Derreta o chocolate em banho-maria com a manteiga derretida/iogurte

Misture os ovos com o açúcar/adoçante e adicione ao chocolate

Adicione a farinha e misture

Aqueça a airfryer a 180 °C

Despeje a massa na forma preparada (com papel-manteiga, se desejar) e frite na airfryer por 15 a 20 minutos, até firmar e balançar levemente no centro

Deixe esfriar completamente antes de cortar em quadradinhos.

Dica de receita: O tempo de cozimento do brownie dependerá do tamanho da sua forma na airfryer. Verifique com um espeto se o brownie está cozido, mas ainda um pouco mole no centro, antes de deixar esfriar completamente. Para obter pedaços mais bonitos, leve ao congelador antes de cortar.