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O smartwatch ideal para o dia a dia e desporto que custa apenas 29 € na Amazon

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  • Há 2h e 0min
O smartwatch ideal para o dia a dia e desporto que custa apenas 29 € na Amazon - TVI
Xiaomi Redmi
Xiaomi Redmi

Fotografia: Amazon.es

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Com dezenas de modos desportivos e um ecrã amplo, este relógio inteligente faz sucesso na Amazon

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Ter um relógio inteligente para acompanhar a atividade física, consultar notificações ou simplesmente ver as horas sem recorrer constantemente ao telemóvel não tem de representar um investimento elevado. Um exemplo é o Xiaomi Redmi Watch 5 Active, que se encontra entre os modelos mais vendidos da categoria na Amazon e reúne mais de 27 mil avaliações, com uma classificação média de 4,5 estrelas. Atualmente, pode ser encontrado por 29,87 €.

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Ecrã de 2 polegadas e bateria de longa duração

O Redmi Watch 5 Active está equipado com um ecrã LCD de 2 polegadas, pensado para facilitar a consulta de horas, notificações e diferentes informações apresentadas pelo relógio.

A autonomia é outro dos aspetos que mais se destacam nas especificações do modelo. Segundo a Xiaomi, a bateria pode chegar aos 18 dias de utilização, embora a duração efetiva dependa da utilização e das funcionalidades ativadas. Na prática, esta autonomia permite reduzir a frequência com que o relógio precisa de ser carregado.

Mais de 140 modos desportivos

Para quem pratica exercício regularmente, o relógio disponibiliza mais de 140 modos desportivos, abrangendo atividades como corrida e natação. O dispositivo inclui ainda monitorização da frequência cardíaca e outras ferramentas destinadas ao acompanhamento da atividade física.

O modelo permite também acompanhar os percursos realizados ao ar livre através do posicionamento por satélite, evitando a necessidade de ter o telemóvel sempre à mão durante o exercício, dependendo da funcionalidade utilizada e da configuração do dispositivo.

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Chamadas por Bluetooth e resistência à água

O relógio permite atender e realizar chamadas através de Bluetooth, desde que esteja ligado a um smartphone compatível. Também é possível escolher entre diferentes mostradores e personalizar o aspeto do ecrã de acordo com as preferências de cada utilizador.

A resistência à água é outro dos recursos incluídos, permitindo utilizar o dispositivo em determinadas atividades aquáticas. Ainda assim, é importante consultar as especificações do fabricante relativamente aos limites de utilização na água.

Por 29,87 €, o Redmi Watch 5 Active surge assim como uma opção a considerar por quem procura um smartwatch com um conjunto alargado de funcionalidades, sem entrar nos preços praticados por modelos de gamas superiores.

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