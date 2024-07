Vem aí em «Cacau»: Regina vai revelar a Tiago que Marquinho é filho dele?

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) vem falar com Guto (Vitor Britto) a dizer-lhe estar muito arrependida de ter feito de tudo para Cacau (Matilde Reymão) acreditar que Marquinho era filho de Marco (Diogo Amaral), dizendo não perceber por que ela anda a fugir ao assunto de não querer sequer fazer um teste para saber se ele pode mesmo ser o pai da criança. Guto diz comprometido ter de ir trabalhar. Regina fica desconfiada.

Guto fala com Cacau sobre Regina ter estranhado que ela não queira fazer o teste para confirmar se Marco é pai de Marquinho. Cacau pergunta tensa ao amigo se acha que Regina vai tentar fazer alguma coisa sobre o assunto.

Cacau está muito preocupada por Regina ter ido falar com Tiago (José Condessa), dizendo saber que ele vai fazer tudo para provar que Marquinho é filho dele se desconfiar que essa hipótese é real. Cacau admite a Guto continuar sem se lembrar de alguma vez ter tido alguma coisa com Marco. Ficam a pensar tensos como podem conseguir que Tiago se vá embora de Itacaré para não correr perigo com Cony.

Recorde-se que Regina e Marco fizeram um pacto: