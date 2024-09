Rosa Bela sobre a relação com Carlos Areia: «Ele equacionou a hipótese de terminarmos a nossa relação»

Rosa Bela, de 32 anos, é a próxima convidada do Podcast «Oh Filhos, Calem-se». Nas primeiras imagens divulgadas, a atriz conta que o seu companheiro, Carlos Areia (80 anos), pensou em pôr fim à relação.

«A seguir à minha saída do «Dilema», ele equacionou a hipótese de terminarmos a nossa relação», contou em primeira-mão.

Sem rodeios, Rosa Bela revelou como foi a conversa e o que levou o ator a ponderar terminar a relação: «Conversámos sobre isso. Ele achou que, agora, eu saí do programa, estava tudo muito confuso, era muita coisa, entrevistas e as pessoas a abordarem. Eu não sei o que é que ele sentiu especificamente, mas acho que na cabeça dele sentiu que a minha vida a partir de agora, se calhar, a minha vida profissional ia começar a fluir e que eu ia ganhar umas asas grandes. Então, achou que estava na altura de eu viver o que este programa me podia trazer a nível profissional e que, se calhar, a nossa relação podia ser um impedimento».

Rosa Bela e Carlos Areia namoram há 16 anos e estão noivos desde 2019. O início da relação foi um pouco difícil, devido à aceitação, o amor do casal veio sempre a crescer mais e mais.