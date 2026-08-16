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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Renato toma decisão desesperada para salvar o filho

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  • Hoje às 10:00
Vem aí «A Madrasta»: Renato toma decisão desesperada para salvar o filho - TVI

Vai acontecer em breve na novela «A Madrasta». Renato volta atrás e mostra-se disponível para salvar o filho, João Maria

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Na «Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo), Carminho (Teresa Tavares), Miguel (Bernardo Cascais), Simão (João Maneira) e Felícia (Isabel Abreu) foram ao hospital para falar com o médico, mas não o encontram e ficam aterrados ao verem a cama de João Maria vazia.

Renato (Sérgio Praia) vai ter com o médico de João Maria e diz-lhe que quer doar um rim. O médico diz que não é necessário, mas Renato não o ouve e afirma que há uma grande probabilidade de serem compatíveis, pois é o pai biológico.

O ambiente é de choque. Carminho e Felícia choram. Miguel revolta-se com o pai, por não o ter deixado fazer o teste de compatibilidade.

Renato está disposto a revelar que é pai de João Maria, para o salvar. O médico diz que não precisa de fazer o teste, pois apareceu um dador compatível e João Maria está a ser operado. Felícia ouve aquilo e chora de felicidade e alívio. Xavier olha para eles, sem qualquer pena. 

 

Reveja o momento do atropelamento de Beatriz:

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