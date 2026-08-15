«A Madrasta»: Com o filho entre a vida e a morte, Felícia prefere continuar a mentir. Mas Renato tem atitude surpreendente

«Na Madrasta», Renato (Sérgio Praia) visita João Maria e faz um esmero para não mostrar o que realmente sente. João Maria gosta da visita e diz que Felícia (Isabel Abreu) está convencida de que vai ser compatível. João Pedro diz que ela está mais fofinha do que o habitual e que gosta mais dela assim. Renato dá força a João Pedro e promete voltar amanhã.

Renato está imóvel e com dificuldade em respirar. Depois começa a andar, como se quisesse fugir de si próprio, mas tem de parar porque sente uma dor nauseante. Ouvimos Felícia dizer que não sabe quem é o pai.

Pedro (Albano Jerónimo) não acredita que Felícia não saiba quem é o pai de João Maria. Felícia diz que foi um caso de uma noite e nem sequer sabia o nome dele. Pedro não reconhece aquele comportamento como sendo da irmã e insiste que ela sabe quem é o pai e devia contactá-lo.

Reveja aqui o momento em que Cajó cai do telhado da igreja: