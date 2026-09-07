Coração de Mãe: As cinco cenas que nos partiram o coração no episódio de estreia

Até onde pode ir uma mãe para proteger quem ama? A resposta começou a ser dada esta segunda-feira, com a estreia de «Coração de Mãe», a nova novela da TVI.

A nova aposta da ficção nacional chegou aos ecrãs com uma história marcada por amor, drama, violência, segredos e decisões capazes de mudar para sempre a vida das personagens.

O primeiro episódio não poupou nas emoções e ficou marcado por momentos de grande intensidade. Entre um diagnóstico devastador, uma discussão que termina em tragédia e uma proposta inesperada, foram várias as cenas que nos prenderam ao ecrã.

Reunimos cinco dos momentos mais marcantes e emocionantes do episódio de estreia de «Coração de Mãe».

O ataque de ciúmes de Sérgio

Linda (Joana Solnado) começa o dia dedicada às tarefas domésticas, mostrando a serenidade e a força com que enfrenta uma vida modesta.

Quando chega a casa, respira de alívio por não encontrar a carrinha de Sérgio (Rui M. Silva), mas o marido surge inesperadamente. Enquanto Verónica (Yasmin Silva) o recebe com entusiasmo, Guga (Bruno Rodrigues) mantém-se apreensivo.

Durante o almoço, uma conversa banal rapidamente se transforma numa discussão. Sérgio acusa Linda de traição e o ambiente dentro de casa fica cada vez mais tenso.

Linda tenta proteger os filhos e manda-os sair da mesa enquanto a situação se agrava. Guga leva Verónica para o quarto e coloca-lhe headphones, numa tentativa de a proteger dos gritos e da violência.

Mais tarde, ao encontrar a mãe inconsciente, Guga entra em pânico e liga para o 112. Bombeiros e polícia chegam ao local e Linda acaba por ser levada para o hospital, apesar da sua preocupação com os filhos.

João (Diogo Morgado) consegue convencê-la a seguir com os meios de socorro, prometendo tomar conta de Guga e Verónica.

Raimundo recebe um diagnóstico devastador

Raimundo recebe uma notícia que lhe muda a vida: o diagnóstico é devastador e descobre que lhe resta pouco tempo de vida.

Sozinho perante esta realidade, Raimundo vê-se obrigado a enfrentar uma das fases mais difíceis da sua vida.

Entretanto, antes de partir para o catering, Linda deixa a casa organizada e um bilhete carinhoso para os filhos.

Ao encontrar uma fotografia de Linda ao lado de João, Sérgio perde novamente o controlo e decide confrontá-la, apesar dos avisos da mãe.

Raimundo anuncia o seu afastamento da empresa e acaba por desmaiar

Durante o discurso inaugural, Raimundo surpreende todos ao anunciar que vai abandonar a presidência da empresa. Revela ainda que, em breve, será escolhido um sucessor.

A notícia deixa os presentes surpreendidos e abre caminho a uma nova disputa pelo futuro da empresa.

Mais tarde, em privado, Raimundo confronta Bento e deixa claro que ainda não o considera preparado para assumir a liderança, nem digno da sua confiança.

Pouco depois, Raimundo sente-se mal e acaba por desmaiar. Linda apercebe-se da situação e socorre-o prontamente.

Já recuperado, Raimundo agradece os cuidados de Linda. Bento, por sua vez, repara na ligação espontânea que se criou entre os dois e começa a olhar para Linda com redobrada atenção.

Guga tenta defender a mãe e um disparo muda tudo

Ao regressar a casa, Linda é novamente surpreendida por Sérgio. O homem força a entrada na habitação e insiste em reatar a relação.

A situação rapidamente se transforma num momento de violência. Guga tenta defender a mãe e envolve-se numa luta com Sérgio.

É então que um disparo muda para sempre o destino daquela família.

Sérgio cai morto, Verónica fica em choque e, quando João entra em casa, encontra Guga com a arma na mão.

Linda recebe uma proposta chocante

A tragédia deixa a família mergulhada no desespero. A rua enche-se de polícia e curiosos, enquanto João conduz Guga algemado.

Devastada, Linda despede-se do filho entre lágrimas.

Mais tarde, no julgamento, Guga é condenado a 18 anos de prisão. Desesperada com o destino do filho, Linda culpa Alzira pela tragédia.

É então que Bento surge com uma proposta completamente inesperada: casar com ele em troca da liberdade de Guga.

Uma decisão que pode mudar para sempre a vida de Linda e que promete dar início a uma nova fase da história de «Coração de Mãe».

A Estreia de Coração de Mãe entregou muita emoção. Este é o momento que vai fazer-nos acreditar no amor: