Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

A amizade chegou ao fim e da pior maneira.

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) diz a  Maria de Fátima (Rita Pereira) não se importar que ela se tenha envolvido com Caio (Bruno Cabrerizo), referindo que ela sabe que sempre houve liberdade entre eles. Cobra aconselha Maria de Fátima a chantagear Flor com o vídeo, dizendo achar que ela vai soçobrar a fazer tudo que ela quiser por não querer perder António (João Catarré). Maria de Fátima assente, dizendo já ter uma ideia em mente.

Caio diz a Cobra achar que ele o quer longe agora que Maria de Fátima tem a chance de ficar com tudo sem dividir nada com Flor (Benedita Pereira), ameaçando contar-lhe que foi ele quem o fez aparecer ali se ele o tentar afastar. Cobra olha-o fulo.

Recorde-se que tudo começou com um plano de Cobra:

