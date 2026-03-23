Vem aí em «Terra Forte»: É hora de agir! Cobra e Caio preparam a queda de Maria de Fátima

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) olha constrangido para Cobra (ricardo Burgos) a dizer saber que ele se envolveu com Maria de Fátima (Rita Pereira), mas Cobra diz-lhe que ele agiu bem para conseguir recuperar a confiança dela. Cobra diz a Caio estar na hora de chantagearem Maria de Fátima.

Cobra diz a Caio que o seu plano passa por fingirem ser Rufino (Vitor Norte) quem quer fazer chantagem com Maria de Fátima, dizendo que isso permitiria também ele ficar em segurança por Rufino ser um homem perigoso, dando Maria de Fátima cabo dele. Caio assente.

Recorde o grande objetivo de Cobra: