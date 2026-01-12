Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) diz a Sammy (José Fidalgo) saber bem o que é sofrer por amor, contando que tem sérias suspeitas que a mulher com quem anda é mesmo apaixonada pelo marido e nunca quererá ficar com ele, sendo o caso ainda mais grave por lhe ter preparado uma armadilha de lhe arranjar outro homem e ela estar a parecer querer envolver-se com ele.

Cobra diz a Sammy que a mulher com quem anda lhe deve tudo o que é hoje, não suportando por isso a ideia de ela não gostar dele verdadeiramente, já nem sabendo bem definir o que sente por ela. Sammy aconselha o amigo a tentar encontrar outra pessoa. Cobra fica pensativo.

Relembramos que Sammy não sabe que Cobra está a falar da sua mulher: