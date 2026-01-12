Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:02
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima - TVI

O inesperado acontece.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) diz a Sammy (José Fidalgo) saber bem o que é sofrer por amor, contando que tem sérias suspeitas que a mulher com quem anda é mesmo apaixonada pelo marido e nunca quererá ficar com ele, sendo o caso ainda mais grave por lhe ter preparado uma armadilha de lhe arranjar outro homem e ela estar a parecer querer envolver-se com ele.

Cobra diz a Sammy que a mulher com quem anda lhe deve tudo o que é hoje, não suportando por isso a ideia de ela não gostar dele verdadeiramente, já nem sabendo bem definir o que sente por ela. Sammy aconselha o amigo a tentar encontrar outra pessoa. Cobra fica pensativo. 

Relembramos que Sammy não sabe que Cobra está a falar da sua mulher:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?

Vem aí em «Terra Forte»: Flor vai contar a Rosinha e Sammy que são pai e filha?

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é detido por tentativa de agressão a Glória

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Armando descobre a verdade sobre Vivi

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Desaparecer ou contar a verdade? Vivi não sabe o que fazer

Terra Forte
sáb, 10 jan

Terra Forte: Dudu age mal com Flor e António

Terra Forte
sex, 9 jan

Terra Forte: Rosa Maria deixa Glória irritada

Terra Forte
sex, 9 jan

Terra Forte- Glória desculpa-se: «Eu não sou um demónio»

Terra Forte
sex, 9 jan
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Ontem
1

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

qui, 8 jan
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
4

Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão

A Protegida
Ontem
5

Vem aí em «A Protegida»: Hector tem provas que inciminam Mónica

A Protegida
8 mai 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
sex, 9 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
sex, 9 jan

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

sex, 9 jan

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

sex, 9 jan

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

sex, 9 jan

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Hoje

Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

Hoje

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Hoje

«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

Hoje

«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre «Amor à Prova» e deixa todos em alerta

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã