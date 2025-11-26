Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) acaba por admitir a Sammy (José Fidalgo) ter ido falar com o homem da conserveira, argumentando estar preocupado com ele por poder ter problemas por ainda não se ter afastado do caso, e também não poder permitir que ele continue com aquela ilegalidade. Sammy olha-o constrangido. Sammy diz a Cobra querer mesmo falar com o homem da conserveira a sós antes de se afastar do caso, acabando por admitir ao amigo suspeitar de alguém próximo, negando comprometido estar a pensar em Maria de Fátima (Rita Pereira). Sammy acalma a tensão de quase ter denunciado Maria de Fátima a Cobra.

Cobra disfarça a sua satisfação por Sammy lhe dizer que o homem da conserveira recusou dizer-lhe quem lhe encomendou a sabotagem na Komibem. Cobra diz a Sammy que não pode manter o homem mais tempo preso. Sammy esboça ar frustrado. Cobra liberta o homem da conserveira, dando-lhe um telefone e dinheiro a dizer-lhe para desaparecer por uns tempos. Liga para Maria de Fátima a dizer-lhe que está fora de perigo.

De recordar que Cobra é o grande aliado de Maria de Fátima e pai dos seus filhos: