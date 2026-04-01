Vem aí em «Terra Forte»: Cobra envolve-se com outra mulher. E, nem imagina quem é

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos), Eva (Josefine Winkler) e Vini (Gustavo Alves) ficam aflitos com a conta que Joana (Vera Macedo) lhes apresenta das bebidas. Cobra (ricardo Burgos) chega à esplanada e Babi olha-o interessada, ficando ainda mais agradada ao ver a tatuagem da cobra nas costas dele. Babi mete conversa sem pudores, e Cobra sorri a achar graça.

Babi diz a Cobra preferir homens mais maduros, estando interessada em conhecê-lo melhor. Babi pede mais uma bebida a Joana, dizendo para juntar à conta de Cobra as suas outras bebidas. Cobra sorri com o desplante da rapariga e Mané observa-os com ciúmes.

Babi diz sugestiva a Cobra que podiam passar a noite juntos. Mané (Simão Fumega) olha para Babi, que o ignora. Vini diz a Eva para irem embora, dizendo não aguentar mais estar a ver Babi aos beijos com aquele homem.

Recorde-se que Babi «trabalha» como sugar daddy: