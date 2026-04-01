Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra envolve-se com outra mulher. E, nem imagina quem é

  • TVI Novelas
  • 1 abr, 10:24
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra envolve-se com outra mulher. E, nem imagina quem é - TVI

Revelamos tudo sobre este caso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos), Eva (Josefine Winkler) e Vini (Gustavo Alves) ficam aflitos com a conta que Joana (Vera Macedo) lhes apresenta das bebidas. Cobra (ricardo Burgos) chega à esplanada e Babi olha-o interessada, ficando ainda mais agradada ao ver a tatuagem da cobra nas costas dele. Babi mete conversa sem pudores, e Cobra sorri a achar graça.

Babi diz a Cobra preferir homens mais maduros, estando interessada em conhecê-lo melhor. Babi pede mais uma bebida a Joana, dizendo para juntar à conta de Cobra as suas outras bebidas. Cobra sorri com o desplante da rapariga e Mané observa-os com ciúmes.

Babi diz sugestiva a Cobra que podiam passar a noite juntos. Mané (Simão Fumega) olha para Babi, que o ignora. Vini diz a Eva para irem embora, dizendo não aguentar mais estar a ver Babi aos beijos com aquele homem.

Recorde-se que Babi «trabalha» como sugar daddy:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Flor, após descobrir a traição?

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Rufino podem ser as peças-chave para destruir Maria de Fátima

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi não fica indiferente ao ouvir conversa de Glória

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Carla descobre quem é o amante de Maria de Fátima

Terra Forte
sáb, 4 abr

Terra Forte- Vivi e Rufino vão contar segredo de Maria de Fátima: «A verdade tem de se saber»

Terra Forte
sex, 3 abr

Terra Forte: A sentir-se traído, António faz acusações graves a José

Terra Forte
sex, 3 abr

Terra Forte- Rosa Maria fica confusa com Flor: «Amas mesmo os dois?»

Terra Forte
sex, 3 abr
Mais Terra Forte

Mais Vistos

São irmãs: Uma namora com um dos homens mais cobiçados de Portugal e a outra é atriz

ter, 31 mar
1

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
Ontem
2

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Amor à Prova
Ontem
3

Filho de Kelly Bailey nunca teve um telemóvel na mão, nem nunca viu televisão. Eis a estratégia usada

A Fazenda
qua, 1 abr
4

«Esta é a forma de me despedir»: João Catarré emociona fãs no adeus a ‘Terra Forte'

Terra Forte
sex, 27 mar
5

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
9 out 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
Ontem

As semelhanças são incríveis. Esta atriz é a cara chapada da mãe

sex, 3 abr

Afastada da televisão, como está Sónia Brazão aos 51 anos?

sáb, 4 abr

«Sem trabalho e à espera de respostas»: Atriz de «Morangos com Açúcar» responde à letra

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Sem trabalho e à espera de respostas»: Atriz de «Morangos com Açúcar» responde à letra

Ontem

Consegue adivinhar quem é? Hoje é uma estrela nacional e internacional

Ontem

Afastada da televisão, como está Sónia Brazão aos 51 anos?

sáb, 4 abr

As semelhanças são incríveis. Esta atriz é a cara chapada da mãe

sex, 3 abr

Aos 51 anos, apresentadora arrasa em lingerie e prova que a idade é apenas um número

Queridos Papás
sex, 3 abr

Já deu vida a muitas personagens na TVI, agora dá voz ao pai da Bluey

Amor à Prova
sex, 3 abr
Mais Fora do Ecrã