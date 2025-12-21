Terra Forte

«Que saudade»: Ator de «Terra Forte» deixa mensagem de despedida emocionante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:00
As imagens falam por si.

O ator Ricardo Burgos, que interpreta Cobra na novela «Terra Forte», emocionou os fãs e colegas ao partilhar uma mensagem de despedida nas redes sociais.

No Instagram, Ricardo escreveu: «Terra forte ✨ que saudade que vou ter dessas pessoas maravilhosas que fazem os meus dias», acompanhando a publicação com um carrossel de fotografias onde surgem diversos membros do elenco e da equipa, incluindo Rita Pereira e Francisca Salgado.

A partilha gerou várias reações emocionadas entre os colegas. Simão Fumega comentou: «Deixaste uma marca», enquanto Benedita Pereira acrescentou: «Ai que saudades vais deixar!». Francisca Salgado mostrou também o seu carinho: «Ai as saudadessssss 😖 com quem é que eu vou partilhar o meu único brain cell agora?», e João Catarré escreveu: «É sempre um até já!». Sofia Nicholson destacou ainda o lado divertido do dia a dia no set: «E quem me vai dar tau-tau quando falar mal «zuca» (que é sempre!)?».

Com esta emotiva mensagem, Ricardo Burgos demonstrou o carinho e a ligação especial que criou com o elenco e a equipa técnica, mostrando que «Terra Forte» foi mais do que uma novela: foi uma experiência humana intensa e inesquecível.

Relembre-se desta cena emocionante entre Maria de Fátima e Cobra: 

