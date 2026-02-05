Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abandona Maria de Fátima após ultimato falhado

  • TVI Novelas
  • Há 59 min
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abandona Maria de Fátima após ultimato falhado - TVI

Já não há lugar para desculpas.

Em «Terra Forte», Cobra (ricardo Burgos) avisa  Maria de Fátima (Rita Pereira) que será a principal suspeita se tentar fazer alguma coisa contra Flor (Benedita Pereira) depois de a ter feito assinar o documento em que ela lhe passou tudo.

Cobra alerta Maria de Fátima que vai ter de aguentar se Flor a acusar de a ter atirado do navio, mas Maria de Fátima indica que pode sempre advogar que Flor está a inventar isso. Cobra diz já ter percebido que ela não precisa dele para nada, mas Maria de Fátima puxa-o a dizer que isso não é verdade.

Cobra exige que Maria de Fátima prove o amor que sente por ele, separando-se de Sammy (José Fidalgo), mas ela recusa para não perder a fortuna. Cobra acusa-a de o usar e sai.

Relembre o momento em que Cobra acabou tudo com Maria de Fátima:

