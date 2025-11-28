Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) chega a casa, estranha não ver ninguém, quando recebe chamada de Cobra (Ricardo Burgos) e fica intrigada por Cobra se querer encontrar pessoalmente com ela.
Cobra pergunta sem rodeios a Maria de Fátima se matou Vivi (Sofia Nicholson) e ela mostra-se radiante a dizer que aquela é a melhor notícia que lhe poderia dar.
Maria de Fátima acende uma vela ao pé da santa, dizendo que as suas preces deram efeito por Vivi ter morrido, continuando a asseverar a Cobra que não fez nada. Cobra insiste que ela não está a contar a verdade, recordando-a que ela lhe disse que tinha um plano para acabar com as ameaças de Vivi.
Cobra repreende Maria de Fátima por ter mandado Moreira entregar um papel a ameaçar Vivi, dizendo que isso a vai colocar como principal suspeita de a ter matado. Maria de Fátima justifica-se que não se conseguiu conter por Vivi querer fazer chantagem com ela.