Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desmaia com notícia chocante

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) liga para Maria de Fátima (Rita Pereira) a avisá-la que Sammy (José Fidalgo) apanhou o homem que ela contratou para fazer a sabotagem na Komibem.
Maria de Fátima diz a Cobra estar a resolver um assunto de estar a ser chantageada.
Quando começa a perceber o que Cobra lhe está a dizer, desmaia com o choque ao perceber que Sammy apanhou o homem da conserveira.
Recorde-se que Maria de Fátima quase foi agredida por Marcus, que queria vingança, por ela ter destruído a sua empresa: