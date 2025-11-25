Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desmaia com notícia chocante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desmaia com notícia chocante - TVI

A verdade está a chegar.

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) liga para Maria de Fátima (Rita Pereira) a avisá-la que Sammy (José Fidalgo) apanhou o homem que ela contratou para fazer a sabotagem na Komibem.

Maria de Fátima diz a Cobra estar a resolver um assunto de estar a ser chantageada.

Quando começa a perceber o que Cobra lhe está a dizer, desmaia com o choque ao perceber que Sammy apanhou o homem da conserveira.

Recorde-se que Maria de Fátima quase foi agredida por Marcus, que queria vingança, por ela ter destruído a sua empresa:

