Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quer deixar Sammy e já tem um plano

Em «Terra Forte», Cobra (ricardo Burgos) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que não pretende voltar a ser o outro da relação com ela, somente admitindo que possam continuar juntos se ela tiver coragem de se separar de Sammy (José Fidalgo) para ficar com ele. Maria de Fátima olha-o séria.

Maria de Fátima admite a Cobra andar a pensar muito na ideia de deixar Sammy por ele estar cada vez mais distante dela. Cobra, referindo que ele é apaixonado por Flor, diz a Maria de Fátima que ela sempre usou uma máscara com ele, e é com ele que ela revela a sua verdadeira natureza. Maria de Fátima concorda, sendo isso que quer mesmo fazer. Cobra beija Maria de Fátima a acreditar nela.

Maria de Fátima diz a Cobra ser um bom momento para deixar Sammy se tiver de dar a casa a Flor, referindo que todo o dinheiro que já juntou lhe vai permitir continuar a viver bem se ficar sem a fortuna dos Terra Forte.

Recorde-se que esta relação de Maria de Fátima e Cobra já teve melhores dias: