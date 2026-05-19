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Parecem 20 anos mais novos! Ricardo Carriço, de 61 anos, celebrou 5 anos de casamento (recorde as imagens da festa)

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 33min
Parecem 20 anos mais novos! Ricardo Carriço, de 61 anos, celebrou 5 anos de casamento (recorde as imagens da festa) - TVI

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O ator Ricardo Carriço, conhecido pelo público pela sua interpretação de Armando na novela «Terra Forte», assinalou uma data muito especial na sua vida pessoal: cinco anos de casamento com a sua mulher, Ana Rebelo. O casal oficializou a sua união a 17 de maio de 2021, numa cerimónia civil discreta, longe dos holofotes, mas marcada pela simplicidade e significado do momento.

Para celebrar este marco, Ricardo Carriço recorreu às redes sociais e partilhou uma mensagem profundamente romântica, acompanhada de uma fotografia ao lado da companheira. O ator escreveu:
«5 Anos do “sim” ao amor. Que sorte a minha ❤️ Viva a vida, Viva ao nosso amor, Viva Nós!»

 

Uma publicação que rapidamente conquistou a atenção dos fãs e amigos, enchendo a caixa de comentários de mensagens de carinho e felicitações. Entre as reações, destacam-se palavras como: «Muitos parabéns. Sejam muito felizes», «Que maravilha essa passagem do sim ao amor!», «Toda a felicidade do mundo, Ricardo», e ainda «Lindos!! Felicidades sempre».

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O momento não passou despercebido, com vários seguidores a sublinharem a cumplicidade do casal e a beleza da celebração partilhada de forma tão simples e emotiva. Mais do que uma data simbólica, esta celebração mostra a força de uma relação que continua a ser vivida com amor, gratidão e companheirismo, cinco anos depois do “sim” que marcou o início desta história a dois.

Uma publicação que rapidamente conquistou a atenção dos fãs e amigos, enchendo a caixa de comentários de mensagens de carinho e felicitações. Entre as reações, destacam-se palavras como: «Muitos parabéns. Sejam muito felizes», «Que maravilha essa passagem do sim ao amor!», «Toda a felicidade do mundo, Ricardo», e ainda «Lindos!! Felicidades sempre».

Mais do que uma data simbólica, esta celebração mostra a força de uma relação que continua a ser vivida com amor, gratidão e companheirismo, cinco anos depois do “sim” que marcou o início desta história a dois.

Reveja aqui o ator na novela «Terra Forte»:

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