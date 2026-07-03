Vem aí em «Terra Forte»: Armando suspeita que Débora mandou atacar Álvaro

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) e Luzilei elogiam Maria de Fátima (Rita Pereira) pela dedicação. Armando revela que Luna vai viver com ele. Álvaro (José Wallenstein) aparece nervoso e pede para falar com Armando.

Álvaro conta a Armando que foi agredido por alguém que o avisou para deixar de se meter na vida alheia. Ele suspeita de António (João Catarré), deixando Armando surpreendido.

Armando acredita que António não mandou agredir Álvaro e sugere que a responsável pode ter sido Débora (Elisa Volpatto), já que também foi prejudicada pelo vídeo.

Recorde-se que tudo isto começou, porque Álvaro queria provas para Flor deixar de pensar em António: