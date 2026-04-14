Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Armando subornam laboratório para esconder a verdade

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 19min
Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Armando subornam laboratório para esconder a verdade - TVI

O desespero coloca-os ao caminho.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) tira muito dinheiro do cofre para conseguirem subornar o responsável do laboratório pelos testes. Álvaro (José Wallenstein) olha-o grato.

Álvaro chega muito tenso ao laboratório com o amigo, que ao ver o amigo assim se apresta para tratar do assunto. Álvaro recebe chamada de Sammy (José Fidalgo). Sammy pede a Álvaro para se mudar para casa dele por já não aguentar a teia de mentiras em que está enredado. Dudu (Tomás Taborda) olha perplexo para Sammy.

Sammy desliga a chamada a Álvaro para Dudu não perceber o que se está a passar, mas Dudu insiste para lhe explicar porque pretende sair de casa. Sammy indica apenas que Maria de Fátima (Rita Pereira) lhe mentiu muito.

Armando pede a Álvaro para escolherem outro local, por não poderem estar ali a falar com o homem do laboratório. Este chega e Armando explica-lhe o que pretendem que ele faça.

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino causa o terror na casa de Vivi

Vem aí em «Terra Forte»: Babi fica em choque ao descobrir detalhe importante de Cobra

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Susette corre risco de vida?

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: A polícia não pode alinhar no plano para deter Marcus

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Vivi confirma passado de Maria de Fátima e Manuel: «Vocês estão certos»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: A sentir-se traída, Susette vai desmascarar Leumi

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Experiência de Dani acaba em acidente grave com Carla

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Manuel é assassinado?

Terra Forte
dom, 12 abr
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«Já estamos separados»: Atriz acarinhada separa-se após anos de relação e uma filha em comum

Ontem
1

Eis o encontro de Leonor Seixas com uma estrela internacional, que está a ser comentado: «Arrasaram»

Cacau
28 jan 2025
2

Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»

sex, 10 abr
3

«Casei com o homem da minha vida»: atriz da TVI vive o seu conto de fadas

31 jul 2025
4

Soraia Sousa, da «1.ª Companhia», toma decisão radical para a vida

A Fazenda
Ontem
5

«Tenho muita dificuldade em perdoar»: Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inesperada

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
dom, 12 abr

Exclusivo «Terra Forte»: Manuel é assassinado?

Terra Forte
dom, 12 abr

«Já estamos separados»: Atriz acarinhada separa-se após anos de relação e uma filha em comum

Ontem

«A mulher mais linda de Portugal»: esta é a atriz que está a dar que falar

Queridos Papás
Ontem

“Finalmente tomei uma decisão”: Frederico Amaral, marido de Marta Andrino, reage a críticas sobre a sua aparência

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Quem é o homem que deixa Mónica completamente petrificada?

A Protegida
dom, 12 abr
FORA DO ECRÃ

“Tanto tempo longe de ti”: Fernanda Serrano emociona-se e faz promessa inesperada

A Protegida
Hoje

«Quando também era feliz»: Famosa atriz volta atrás no tempo com memória emocionante

Ontem

«Já estamos separados»: Atriz acarinhada separa-se após anos de relação e uma filha em comum

Ontem

“Finalmente tomei uma decisão”: Frederico Amaral, marido de Marta Andrino, reage a críticas sobre a sua aparência

Ontem

Soraia Sousa, da «1.ª Companhia», toma decisão radical para a vida

A Fazenda
Ontem

«A mulher mais linda de Portugal»: esta é a atriz que está a dar que falar

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã