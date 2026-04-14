Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Armando subornam laboratório para esconder a verdade

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) tira muito dinheiro do cofre para conseguirem subornar o responsável do laboratório pelos testes. Álvaro (José Wallenstein) olha-o grato.

Álvaro chega muito tenso ao laboratório com o amigo, que ao ver o amigo assim se apresta para tratar do assunto. Álvaro recebe chamada de Sammy (José Fidalgo). Sammy pede a Álvaro para se mudar para casa dele por já não aguentar a teia de mentiras em que está enredado. Dudu (Tomás Taborda) olha perplexo para Sammy.

Sammy desliga a chamada a Álvaro para Dudu não perceber o que se está a passar, mas Dudu insiste para lhe explicar porque pretende sair de casa. Sammy indica apenas que Maria de Fátima (Rita Pereira) lhe mentiu muito.

Armando pede a Álvaro para escolherem outro local, por não poderem estar ali a falar com o homem do laboratório. Este chega e Armando explica-lhe o que pretendem que ele faça.