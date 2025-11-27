Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tenta subornar Álvaro com um único objetivo

O dinheiro e os interesses falam mais alto.

Em «Terra Forte», a feira de produtos açorianos está a decorrer no Ninho, com diversas banquinhas. Brasileiros brincam com Sónia (Mafalda Tavares) a dizer que cada vez mais brasileiros se mudam para Portugal, Sónia olha-os irritada. 

Armando (Ricardo Carriço) propõe a Álvaro (José Wallenstein) criar uma secção de produtos açorianos nos seus supermercados para ele acabar com a feira no Ninho. Álvaro questiona-o o que é que o Ninho ganhará em troca.

Armando diz a Álvaro que se ele aceitar a sua proposta, reforça a sua colaboração financeira no Ninho e ainda lhe dá uma percentagem das vendas dos produtos nos seus supermercados, pondo-lhe à frente vários maços de notas para o convencer.

De recordar que Armando é dono de um dos grandes supermercados da região:

