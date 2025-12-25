Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: A reação de Armando ao descobrir que Babi é filha de Vivi

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:15
Vem aí em «Terra Forte»: A reação de Armando ao descobrir que Babi é filha de Vivi - TVI

O choque é total.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) pergunta a Álvaro se lhe sabe identificar quem são as filhas de Vivi (Sofia Nicholson), estacando em choque por confirmar que Babi (Melissa Matos) é a rapariga com quem anda. Álvaro olha-o surpreso.

Armando diz a Álvaro (José Wallenstein) estar a sentir-se muito mal por poder ter sido um dos responsáveis por Babi se ter tornado uma sugar baby por ter processado a Komibem e ter dado cabo da família dela. Armando refere suspeitar que a morte de Vivi pode ter sido intencional. Álvaro olha-o intrigado.

Armando chega a casa a pedir a Jennifer que chame Vivi. Armando diz a Vivi que pode ser o culpado da morte da mãe de Babi. Vivi olha-o espantada.

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy não esconde mais, declara-se a Flor e promete lutar por ela

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy desaba em lágrimas ao visitar Flor no hospital e ela reage inesperadamente

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima tenta ficar a sós com Flor e tudo muda

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Cobra pressiona Maria de Fátima como nunca

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Depois de ser desmascarada, Vivi descobre quem é Armando

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Rosa Maria deixa Sammy atónito: «Devias voltar como se nada fosse»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Ao chegar ao Brasil, José recebe uma má notícia

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Dudu, Dani e Maria de Fátima num momento nunca antes visto

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Ontem
1

Cantor de músicas de novelas da TVI vê a filha a lutar pela vida

A Fazenda
seg, 24 mar
2

Vem aí em «Terra Forte»: A reação de Armando ao descobrir que Babi é filha de Vivi

Terra Forte
Hoje
3

Natal sem erros: o truque essencial para cozer bacalhau no ponto certo

ter, 23 dez
4

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
Ontem
5

O amor não tem idade! Rosa Bela e Carlos Areia são a prova disso

sex, 14 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

A Protegida
Ontem

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Ontem

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
Ontem

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

"Foi um ano particularmente intenso...": Luisinha Oliveira faz confissão emotiva e deixa promessa para 2026

Hoje

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Ontem

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Ontem

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
Ontem

Aos 39 anos, empresária de sucesso deslumbra com corpo escultural em biquíni

ter, 23 dez

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

ter, 23 dez
Mais Fora do Ecrã