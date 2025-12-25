Vem aí em «Terra Forte»: A reação de Armando ao descobrir que Babi é filha de Vivi

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) pergunta a Álvaro se lhe sabe identificar quem são as filhas de Vivi (Sofia Nicholson), estacando em choque por confirmar que Babi (Melissa Matos) é a rapariga com quem anda. Álvaro olha-o surpreso.

Armando diz a Álvaro (José Wallenstein) estar a sentir-se muito mal por poder ter sido um dos responsáveis por Babi se ter tornado uma sugar baby por ter processado a Komibem e ter dado cabo da família dela. Armando refere suspeitar que a morte de Vivi pode ter sido intencional. Álvaro olha-o intrigado.

Armando chega a casa a pedir a Jennifer que chame Vivi. Armando diz a Vivi que pode ser o culpado da morte da mãe de Babi. Vivi olha-o espantada.