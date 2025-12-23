Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) está a chegar ao Super Luso quando recebe mensagem de Babi (Melissa Matos) a dizer ter adorado a noite com ele, também lhe mandando a fotografia de Bingo.
Armando depara-se com a fotografia de Bingo afixada, com Luzilei a explicar-lhe que aquele cão era de Vivi (Sofia Nicholson), a mulher que morreu. Armando fica desagradado, mas acaba por assentir que a fotografia continue ali.
Recorde-se que Babi conta com Armando para resolver os problemas de família: