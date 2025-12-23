Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:34
Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir? - TVI

A grande mentira está por um fio.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) está a chegar ao Super Luso quando recebe mensagem de Babi (Melissa Matos) a dizer ter adorado a noite com ele, também lhe mandando a fotografia de Bingo.

Armando depara-se com a fotografia de Bingo afixada, com Luzilei a explicar-lhe que aquele cão era de Vivi (Sofia Nicholson), a mulher que morreu. Armando fica desagradado, mas acaba por assentir que a fotografia continue ali.

Recorde-se que Babi conta com Armando para resolver os problemas de família:

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Dinheiro do seguro de Vivi atrasa e Marcus fica em alerta

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy não esconde mais, declara-se a Flor e promete lutar por ela

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Revelamos toda a verdade sobre o 'acidente' de Vivi

Terra Forte
Hoje

Vini implacável com Babi: «Não devia ter direito a receber nada»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Armando deixa Vivi entra a espada e a parede

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Vivi admite a Armando ter reconhecido Babi

Terra Forte
Ontem

Marcus declara-se a Glória: «Vou querer um filho teu»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Hector conhece Bárbara e falsifica a identidade

A Protegida
sáb, 6 dez
1

Exclusivo «Terra Forte»: Flor está fora de perigo e de regresso a casa

Terra Forte
dom, 21 dez
2

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi conta a verdade a Jennifer, revelando-se

Terra Forte
seg, 8 dez
3

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
dom, 14 dez
4

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Ontem
5

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
Hoje

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Ontem

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
Ontem

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Ontem

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Ontem

«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

Ontem

«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

Ontem

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Ontem

«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

Ontem
Mais Fora do Ecrã