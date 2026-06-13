Vem aí em «Terra Forte»: Escândalo! Armando pode ser o pai da filha de Babi

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) conta satisfeito a Armando (Ricardo Carriço) que Rosa Maria (Custódia Gallego) vai candidatar-se à presidência do Ninho. Armando, preocupado, prefere afastar-se, receando difamações de Delfina sobre ser o pai de Luna. Álvaro fica surpreendido.
Armando assegura a Álvaro que não é o pai da filha de Babi (Melissa Matos), mas teme as suspeitas, caso Vivi (Sofia Nicholson) a adote. Indica que o ideal é encontrar o verdadeiro pai e Álvaro sugere Rufino, pelos seus contactos.
Armando pede ajuda a Rufino para encontrar uma pessoa. Rufino pergunta diretamente se é para a matar, deixando Armando em choque.
De relembrar que Vivi quer lutar pela guarda da neta: