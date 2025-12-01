Vem aí em «Terra Forte»: Afinal, Vivi está viva. Mas, pode não estar bem

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) chega a casa e recebe chamada de Álvaro (José Wallenstein), que lhe diz achar que Vivi se pode ter suicidado por causa dos problemas da família. Armando fica afetado, dizendo que também contribuiu para isso por ter posto um processo à Komibem.

Gui está a jogar à bola com Aline. A bola rola para a estrada. Gui vai buscá-la, sem se aperceber do carro que se aproxima. Uma mulher loira atira-se para cima de Gui, salvando-o de ser atropelado. Armando vai ver como está a mulher e vemos agora que ela é Vivi (Sofia Nicholson).

Vivi, falando com sotaque brasileiro, diz a Armando estar tudo bem com ela e que pode ir embora, mas Armando diz fazer questão de que ela seja vista por um médico antes de sair, indo ficar-lhe eternamente grato. Paramédicos chegam para observar Vivi.

Recorde-se que Vivi e Armando já se tinham cruzado antes: