Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Afinal, Vivi está viva. Mas, pode não estar bem

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:13
Vem aí em «Terra Forte»: Afinal, Vivi está viva. Mas, pode não estar bem - TVI

Saiba tudo!

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) chega a casa e recebe chamada de Álvaro (José Wallenstein), que lhe diz achar que Vivi se pode ter suicidado por causa dos problemas da família. Armando fica afetado, dizendo que também contribuiu para isso por ter posto um processo à Komibem.

Gui está a jogar à bola com Aline. A bola rola para a estrada. Gui vai buscá-la, sem se aperceber do carro que se aproxima. Uma mulher loira atira-se para cima de Gui, salvando-o de ser atropelado. Armando vai ver como está a mulher e vemos agora que ela é Vivi (Sofia Nicholson).

Vivi, falando com sotaque brasileiro, diz a Armando estar tudo bem com ela e que pode ir embora, mas Armando diz fazer questão de que ela seja vista por um médico antes de sair, indo ficar-lhe eternamente grato. Paramédicos chegam para observar Vivi.

Recorde-se que Vivi e Armando já se tinham cruzado antes:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha Cobra a chantagear o suspeito de sabotar a Komibem?

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Filhos de Marcus tentam impedir que ele fique com tudo

Terra Forte
Hoje

Ninguém resiste! As rabanadas da avó que passaram de tradição a fenómeno nacional

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi descobrem uma nova pista

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima são apanhados em momento crucial?

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Furiosa, Rosinha revela o grande segredo de Dani

Terra Forte
sáb, 29 nov
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
dom, 16 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Afinal, Vivi está viva. Mas, pode não estar bem

Terra Forte
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

A Protegida
seg, 24 nov
3

Exclusivo «Terra Forte»: Filhos de Marcus tentam impedir que ele fique com tudo

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Terra Forte
qua, 22 out
5

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima são apanhados em momento crucial?

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

sex, 28 nov

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

A Protegida
sex, 28 nov

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

qui, 27 nov

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
qui, 27 nov

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

qui, 27 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Terra Forte
sex, 28 nov
FORA DO ECRÃ

Ninguém resiste! As rabanadas da avó que passaram de tradição a fenómeno nacional

Terra Forte
Hoje

Já conhece a mulher de AGIR? Surpreenda-se com a sua profissão

Hoje

Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural

Ontem

Nic Von Rupp, noivo de Matilde Reymão, vive aventura radical e deixa fãs em choque

sáb, 29 nov

«Pela primeira vez!»: Marta Melro mostra transformação inesperada da filha

sáb, 29 nov

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

sex, 28 nov
Mais Fora do Ecrã