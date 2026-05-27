Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Vivi?

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) aguarda, tensa, por Armando (Ricardo Carriço), acompanhada por Jennifer. Quando ele chega, critica-a duramente por agir sem o consultar, recusando aceitar que tenha ajudado Marcus (Vitor Hugo) à sua revelia.
Armando recorda a Vivi que tinham acordado tomar decisões em conjunto e acusa-a de ter quebrado essa confiança. Sai, deixando-a profundamente abalada.
Mais tarde, Armando reafirma a Álvaro que não conseguirá perdoar Vivi. Álvaro aconselha-o a refletir antes de tomar uma decisão definitiva.
Vivi pede ao marido para conversarem. Ele afirma a Vivi que só a poderá perdoar se expulsar Marcus, mas ela insiste que não o pode deixar desamparado. A tensão agrava-se quando Babi entra em pânico com Luna, revelando que o pai a ameaçou a ela e Vini com uma garrafa partida, levando Armando a lançar um olhar severo a Vivi.
Recorde que Vivi ficou desorientada, quando soube que Marcus estava cego: