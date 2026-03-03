Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Armando confessa aos filhos de Vivi, que ela esteve escondida em sua casa

Vem aí em «Terra Forte»: Armando confessa aos filhos de Vivi, que ela esteve escondida em sua casa

Nesse momento, surgem provas.

Em «Terra Forte», Kadu (Vicente Ramirez) assente que foi através de Bingo que perceberam que Vivi (Sofia Nicholson) poderia estar viva, contando do episódio de ele ter perseguido uma mulher no velório da mãe. Armando (Ricardo Carriço) confirma que era mesmo Vivi essa mulher. Todos se olham atónitos.

Armando conta que Bingo conseguiu ir ter com Vivi até sua casa, o que pode significar que Vivi esteve mesmo ali na roulotte para ele agora os ter trazido ali. Todos ficam tensos com a ideia de Marcus (Vitor Hugo) poder ter feito mal a Vivi. Babi (Melissa Matos) começa a filmar o momento, todos ignoram. Todos pedem a Rufino (Vitor Norte) que se acalme com o homem, mas Rufino ignora. Bingo surge a correr com uma carteira de Vivi na boca. Todos olham emocionados para a fotografia de família que Vivi tinha lá guardada.

Recorde-se que os jovens já estiveram na roulote, mas não viram a mãe:

