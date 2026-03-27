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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Armando e Vivi têm a tão esperada conversa

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 15min
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Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) convence Armando (Ricardo Carriço) a esclarecer com Vivi (Sofia Nicholson) se ela ainda sente algo por Marcus (Vitor Hugo).

Armando diz a Vivi não a censurar por ainda sentir alguma coisa por Marcus, depois de todo o mal que ele lhe fez, mas diz ter-lhe custado ouvir Marcus dizer que eles tinham-se reconciliado, mesmo que isso seja mentira.

Vivi recrimina-se a Armando de ainda gostar de Marcus depois do mal que ele lhe fez. Armando diz-lhe que os sentimentos não se desvanecem facilmente, tal como os seus por ela.

Armando pede desculpa a Vivi por a ter pressionado para que tivessem alguma coisa, estando feliz agora por a ver em segurança. Vivi  questiona-o, se ele foi o principal mentor para a encontrarem. 

Recorde-se que Armando ficou desfeito quando soube que Vivi se tinha reconciliado com Marcus:

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