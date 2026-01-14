Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Armando está apaixonado por Vivi?

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 7min
Vem aí em «Terra Forte»: Armando está apaixonado por Vivi? - TVI

Babi pode já ser só passado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) diz a Vivi (Sofia Nicholson) já não acreditar que possa voltar a gostar de alguém. Vivi contrapõe que o amor não escolhe idades. Fica atrapalhada por Armando a questionar quais são as expectativas dela então.

Armando insiste com Vivi para lhe dizer que rumo está a pensar dar à sua vida, dizendo insinuante que pode ser um sinal ela ter vindo parar ali a casa. Vivi, a pensar na teia de mentiras em que está enredada, corta o momento. Armando fica a sorrir a pensar em Vivi, ignorando uma mensagem que Babi (Melissa Matos) lhe enviou.

Relembre-se que o empresário tem estado envolvido com a filha de Vivi:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?

Vem aí em «Terra Forte»: Flor vai contar a Rosinha e Sammy que são pai e filha?

Terra Forte

Terra Forte: Sammy revela a Flor que gostaria de ter tido mais filhos com ela 

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Glória admite que nunca amou Marcus

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Caio surpreende Maria de Fátima com ideia que pode arruinar Flor

Terra Forte
Ontem

 «Terra Forte»: Flor questiona futuro com Maria de Fátima e Sammy responde

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Confissão intensa deixa Flor em lágrimas e Susette destruída

Terra Forte
Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
2

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

qua, 7 jan
3

Ricardo Sá

qua, 7 jan
4

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Ontem
5

«Casei com o homem da minha vida»: atriz da TVI vive o seu conto de fadas

31 jul 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
seg, 12 jan

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
seg, 12 jan
FORA DO ECRÃ

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Ontem

«Tenho muitas saudades dele»: Noivo de Maria Botelho Moniz deixa homenagem tocante a alguém que perdeu

Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

De risco ao meio e dente 'partido': a foto melhor guardada e hilariante de Mickael Carreira

Ontem
Mais Fora do Ecrã