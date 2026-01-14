Vem aí em «Terra Forte»: Armando está apaixonado por Vivi?

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) diz a Vivi (Sofia Nicholson) já não acreditar que possa voltar a gostar de alguém. Vivi contrapõe que o amor não escolhe idades. Fica atrapalhada por Armando a questionar quais são as expectativas dela então.
Armando insiste com Vivi para lhe dizer que rumo está a pensar dar à sua vida, dizendo insinuante que pode ser um sinal ela ter vindo parar ali a casa. Vivi, a pensar na teia de mentiras em que está enredada, corta o momento. Armando fica a sorrir a pensar em Vivi, ignorando uma mensagem que Babi (Melissa Matos) lhe enviou.
Relembre-se que o empresário tem estado envolvido com a filha de Vivi: