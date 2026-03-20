Vem aí em «Terra Forte»: Armando não perdoa Vivi?

Em «Terra Forte», Gui diz a Jennifer não ter percebido nada do que se passou com a babá dele, que abandonou os filhos. Jennifer somente lhe diz para pensar que tudo acabou bem para ela. Jennifer pensa que ela própria também tem de perceber o que afinal se passou com Vivi (Sofia Nicholson), afastando-se apressada.

Armando (Ricardo Carriço), à espera de Rufino com Álvaro, diz ao amigo estar muito desiludido com Vivi por ela ter sido capaz de se reconciliar com Marcus. Rufino conta que apanhou mesmo Vivi a fugir de Marcus. Armando esboça ar dividido. Rufino afiança a Armando e Álvaro que Marcus tinha mesmo intenções de fazer mal a Vivi, e que esta estava efetivamente a fugir dele. Álvaro reforça que todos ouviram a chamada dele com Glória em que pediu à irmã para trazer lonas. Rufino diz a Armando que a polícia esteve muito mal ao não ter detido Marcus (Vitor Hugo).

Recorde-se que Armando vez de tudo para encontrar Vivi: