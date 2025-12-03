Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?

Um acontecimento bombástico pode mudar o rumo da história.

Em «Terra Forte», paramédico insiste com Vivi (Sofia Nicholson) fazer-lhe uma observação rápida para verificar se ela está mesmo bem. Paramédico pede que tire os óculos e Vivi fica cada vez mais nervosa.

Paramédico diz a Vivi que está aparentemente tudo bem com ela. Vivi aproveita a deixa para se escapar dali, mas sente uma tontura e quase cai. Armando (Ricardo Carriço) ampara-a e fica a olhá-la intrigado por parecer reconhecê-la de algum lado.

Paramédico diz a Vivi que ela não pode conduzir naquelas condições, e se ela não tiver onde ficar leva-a para o hospital. Armando sugere a Vivi que passe a noite em sua casa.

Vivi admite que não tem ninguém que a possa ir buscar, acabando por aceitar ficar em casa de Armando. Vivi vê a notícia do seu acidente na televisão e conforma-se que já não vai voltar atrás no que fez.  

Recorde-se que Armando anda com a filha de Vivi:

