Ator da TVI recebe distinção rara: o reconhecimento que marca a carreira

Ricardo Carriço vive um momento de celebração profissional. O ator TVI foi homenageado no XVI Festival de Cinema Curta Açores, onde recebeu o Prémio Carreira, um reconhecimento que assinala 35 anos dedicados à representação.

Nas redes sociais, partilhou o orgulho e a emoção deste marco. «Já são 35 anos desta apaixonante profissão e ontem tive a honra de receber o Prémio Carreira, no XVI Festival de cinema Curta Açores», escreveu, agradecendo ainda «a todos os que me acompanham».

A distinção surge numa fase em que o ator continua ativo e muito presente na ficção nacional, mostrando que o seu percurso segue sólido, admirado e carregado de novas metas.

Entre aplausos, palavras de carinho e inúmeras mensagens de fãs e colegas, este prémio reforça o lugar especial que Ricardo Carriço ocupa no panorama artístico português, celebrando não só a carreira mas também a dedicação e paixão que tem levado ao ecrã ao longo de mais de três décadas.

Recorde que, atualmente, pode assistir a Ricardo Carriço dar vida a Armando em «Terra Forte»: