Com 61 anos e uma forma física invejável, este ator continua a arrancar muitos suspiros

Ricardo Carriço, atualmente com 61 anos, continua a ser uma das figuras públicas mais admiradas em Portugal, tanto pela sua beleza natural como pelo percurso multifacetado que construiu ao longo de mais de 35 anos de carreira.

Nos anos 2000, o ator e ex‑manequim conquistou o público português com o seu talento e elegância. Ligado à TVI desde cedo, brilhou em novelas como «Ninguém Como Tu», «Fala-me de Amor», «Flor do Mar» e «Amar Demais». Participou também em séries icónicas como «Inspector Max» ou «Morangos com Açúcar», onde interpretava o Professor Telles na quinta temporada.

​Mais recentemente, brilha em «Terra Forte» como Armando, tendo ainda recebido o Prémio Carreira no XVI Festival de Cinema Curta Açores por 35 anos de representação. Além da TV, é cantor, pintor e jurado em concursos; casado com Ana Rebelo desde 2021 aos 56 anos, após divórcio de Inês Jordão.

Quase quatro décadas depois da estreia, Ricardo Carriço encanta pela vitalidade, charme e paixão pelos palcos. De estrela das novelas a artista completa, prova que beleza e talento não envelhecem.